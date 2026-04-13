Президент и первая леди поддержали благотворительную платформу социально-ответственного бизнеса 'Детям наших Защитников'

В Софии Киевской состоялось благотворительное мероприятие для детей-сирот погибших военнослужащих. Праздничное действо к Пасхе организовала авиакомпания "Украинские вертолеты" в рамках ежемесячных событий для детей-сирот с платформы "Детям наших Защитников". Это проект по поддержке детей Защитников и Защитниц, которые во время войны остались без обоих своих самых дорогих.

Начали с экскурсии по территории национального заповедника и квеста по поиску писанок. Далее были также интерактивные фольклорные активности. Дети пели веснянки, гаивок и пасхальных песен вместе с фольк-студией "ЯсноКрасно". Из-за погоды пришлось это делать в помещении.

Отдельной частью стала мастерская по рисованию по стеклу – традиционного народного ремесла. Дети создавали изображения ангелов. А подсказывали и при необходимости помогали маленьким – менторы благотворительной платформы, в частности ветераны, которые работают в авиакомпании.

Как раз во время мастер-класса к детям пришли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Этот визит вызвал искреннее детское восхищение и шквал эмоций.

"Хотим вас поздравить со всеми праздниками Пасхальными. Безусловно желаю тепла, добра, света. У вас такие улыбки прекрасные. Не теряйте таких улыбок. Победы нам всем желаем. Слава Украине! Героям слава!", – сказал президент Украины.

Дети точно будут вспоминать визит супругов Зеленских всю свою жизнь, ведь такая возможность пообщаться выпадает далеко не всем. Без лишних формальностей дети начали фотографироваться с президентом. А взрослые имели возможность обсудить опекунские темы, выразить свои надежды и так же поздравить главу государства с праздником.

Президент и Первая леди поддержали и высоко оценили инициативу бизнеса по помощи семьям погибших военных.

По словам председателя совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимира Ткаченко, благотворительная платформа "Детям наших Защитников" возникла как внутренняя инициатива поддержки семей погибших сотрудников. Затем взяли под опеку детей-сирот павших военных из Киевской области, благодаря сотрудничеству с Киевским областным центром помощи Защитникам Украины им. В. А. Баранова и впоследствии инициатива масштабировалась до национального уровня. Сейчас к ней присоединились около 90 бизнесов и предпринимателей в разных регионах.

"Большая честь быть соинициаторами благотворительной платформы "Детям наших защитников", поскольку это такое доброе дело, которое получило отклик по всей стране. И мы ездили по регионам, делали презентации, рассказывали, как можно напрямую помогать сиротам, как мы это делаем. Это целевая помощь без благотворительных фондов, без благотворительных организаций", – говорит Владимир Ткаченко.

Проект реализуется в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей и Международной Торговой Палатой Украины – ICC Ukraine.

По данным организаторов, сейчас под материальной опекой коллектива авиакомпании "Украинские вертолеты" находятся 50 детей. Это самое большое количество подопечных у одного коллектива. Общее количество детей Защитников и Защитниц, которые потеряли обоих родителей не называют. В планах — расширение деятельности платформы на те регионы, где она пока не представлена, чтобы во всех уголках Украины эти дети имели своих персональных благотворителей, которые воплощают в жизнь их мечты или закрывают потребности.