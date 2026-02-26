Почему Сталин уничтожал малые народы, а Ленин поддерживал украинизацию: объяснение историка. Видео

Историк, автор и ведущий канала "История Без Мифов" Владлен Мараев объяснил, почему Владимир Ленин поддерживал украинизацию, а Иосиф Сталин выступал за жесткую централизацию и подавление малых народов.

Видео дня

Об этом он рассказал в интервью шеф-редактору OBOZ.UA Оресту Сохару. Разговор состоялся в рамках авторского проекта "Орестократия".

Мараев подробно остановился на дискуссиях между большевистскими лидерами относительно будущего государственного устройства.

"Ленин был более прагматичный, более хитрый политик, чем Сталин", – сказал историк, отвечая на вопрос ведущего.

Борьба за модель государства

По словам Мараева, Сталин имел план создания Союза как одного большого государства на базе России. В этом варианте Украина и Беларусь могли получить только автономию, но не статус отдельных республик.

Зато Ленин настоял на другой конструкции.

"Ленин уже настоял на том плане, чтобы были все-таки и российская, и украинская республика, и белорусская, и закавказская федерация", – пояснил историк. Именно по такой модели в 1922–1924 годах и создавали СССР. Это был длительный процесс, не однодневное решение.

Мараев отметил, что тогда победила ленинская точка зрения. Однако впоследствии, когда Сталин укрепил свои позиции, он начал ограничивать возможности самоуправления союзных республик. И постепенно курс на поддержку национальных культур, в частности украинизацию, свернули.

Политика в отношении украинцев

Историк подчеркнул, что Ленин рассматривал поддержку украинского языка и национальных элит как инструмент влияния.

"Ленин наоборот, он пытался украинцев привлечь на свою сторону разнообразными уступками, в том числе украинский язык, украинизация запущена. Для того он понимал, что без этого Россия не будет господствовать над Украиной", – сказал Мараев.

По его словам, большевистское руководство начала 1920-х годов считало, что без таких шагов Россия не сможет удержать контроль над Украиной. Именно поэтому тогда разрешили развитие украинского образования, культуры и административного аппарата на украинском языке.

В то же время Сталин придерживался другого подхода. Мараев отметил, что он видел будущее государства как максимально централизованную систему с жесткой вертикалью управления – от Кремля до окраин.

"Сталин имел план создания СССР, как одной огромной такой республики, на базе России, в которой в лучшем случае Украина, Беларусь будут иметь автономию, но не будут отдельными республиками, формально равными российским", – уточнил историк.

По его словам, именно этот централизаторский подход впоследствии стал определяющим. И курс на украинизацию, который ввели в 1920-х годах, начали постепенно сворачивать уже в 1930-х.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российский диктатор Путин системно продвигает мифическое видение истории, которое не имеет ничего общего с научными фактами, используя это для оправдания своей политики. Такие нарративы формируют искаженное восприятие событий в мире и затрудняют борьбу с пропагандой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!