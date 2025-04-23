Преодолела почти 10 км: на Тернопольщине спасли потерявшуюся в лесу трехлетнюю девочку. Фото

В Тернопольской области спасатели нашли трехлетнюю девочку, потерявшуюся в лесу. Об исчезновении малышки ее семья сообщила после обеда 21 апреля.

Видео дня

Нашли же ребенка к вечеру следующего дня: девочка прошла по лесу почти 10 километров и зашла в соседнюю область. Подробности сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Сообщение об исчезновении ребенка 2022 в селе Будки Почаевской громады Кременецкого района спасатели получили в 13:20 21 апреля. Девочку в последний раз видели, когда она направлялась в направлении леса.

"К поисково-спасательной операции немедленно привлечены спасатели 5-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, личный состав Главного управления Национальной полиции в Кременецком районе, а также жители села Будки и близлежащих населенных пунктов. Благодаря слаженным, оперативным и решительным действиям всех участников поиска уже в 18:35 ребенок был найден живым — между селами Круки и Копани Ривненской области", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС региона подчеркнули: несмотря на свой возраст, малышка самостоятельно прошла по лесным дорогам и тропам почти 10 км.

"Благодарим всех, кто взял участие в поисках! Ваша сплоченность, отзывчивость и неравнодушие стали решающими в спасении детской жизни", – подчеркнули спасатели.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как на Сумщине спасатели вытащили из-под завалов собачку после ночной атаки врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!