'Премьера лета': синоптик уточнила прогноз на вторник в Украине. Карта

Во вторник, 2 июня, потепление постепенно будет поступать на территорию Украины. Кое-где столбики термометров поднимутся до комфортных +24 градусов.

Осадки отступят из большинства областей, а ветер будет преобладать южного направления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Премьера лета состоится под наши теплые аплодисменты, потому что скромные дебютанты-градусы уже избавляются от зависимости от холодных предшественников и решили идти самостоятельной дорогой, летней", – говорится в сообщении.

Как отметила Диденко, 2 июня в Украине температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20 – +24 градусов.

Прохладнее всего будет в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях – там ожидается от +17 до +20 градусов.

Синоптик добавила, что в Украине преимущественно сохранится сухая погода, осадки возможны лишь на западе и в Одесской области.

Ветер изменит направление на южный и будет слабым или умеренным.

В Киеве 2 июня прогнозируется сухая и солнечная погода с температурой +20 – +22 градуса.

Что говорят в Укргидрометцентре

По информации синоптиков Укргидрометцентра, на западе Украины ожидаются дожди. Осадки охватят Львовскую, Черновицкую, Хмельницкую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области. Температура днем составит +18 – +23 градуса, ночью – +9 – +13 градусов.

На севере, в центральных и восточных регионах будет преобладать переменная облачность. В Винницкой области, как и накануне, возможны дожди, а дневная температура воздуха будет держаться в пределах +20 – +22 градусов, ночью – +8 – +12 градусов.

На юге, в частности в Одесской и Николаевской областях, также прогнозируются осадки, тогда как в других южных регионах будет преобладать солнечная погода. Днем воздух прогреется до +18 – +24 градусов, ночью – до +10 – +14 градусов.

Напомним, весенние заморозки и погодные аномалии уже существенно повлияли на урожай фруктов в Украине (что, очевидно, повлияет и на цены). Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и другие косточковые культуры. В то же время яблоки и груши могут хорошо уродиться.

