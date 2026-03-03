Празднуют ли в Украине 8 марта: будет ли дополнительный выходной

8 марта ежегодно вызывает немало вопросов – от его символического значения до юридического статуса. Часть украинцев воспринимает эту дату как традиционный день поздравлений, другие – как предмет общественной дискуссии.

В то же время многих интересует практический аспект: остался ли праздник государственным и будет ли дополнительный выходной в 2026 году. OBOZ.UA. рассказывает, что предусматривает действующее законодательство и как это работает в условиях военного положения.

Действует ли праздник 8 марта

Международный женский день остается в перечне государственных праздников. Он закреплен в статье 73 Кодекса законов о труде Украины как праздничный и нерабочий день. Никаких изменений, которые бы исключили эту дату из официального календаря, пока не принято. То есть формально 8 марта не отменено и имеет статус государственного праздника.

Будет ли дополнительный выходной в 2026 году

В то же время действует особый правовой режим военного положения. Закон № 2136-IX, принятый в марте 2022 года, позволяет временно не применять нормы о праздничных и нерабочих днях. Это означает, что даже если 8 марта определено как праздничный день, это не гарантирует дополнительного дня отдыха или переноса выходного.

Дискуссии относительно формата празднования

Вопрос переосмысления 8 марта не раз поднимался на уровне законодательных инициатив. В частности, предлагалось заменить его Днем украинской женщины 25 февраля – в день рождения Леси Украинки. Соответствующий законопроект № 9009 предусматривал исключение 8 марта из списка государственных праздников.

Однако эта инициатива не была поддержана окончательно и не изменила действующее законодательство. Таким образом, правовой статус Международного женского дня остался неизменным.

На сегодня 8 марта в Украине официально является государственным праздником. Однако во время военного положения он не дает оснований для дополнительного выходного дня. Никаких решений о полной отмене или переносе этой даты не принято.

