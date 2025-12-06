'Праздники, которые дарят добро': в Днепре стартовал цикл новогодних мероприятий для детей защитников

В Днепре начат масштабный цикл новогодних мероприятий под общим названием "Праздники, которые дарят добро". Инициатива имеет целью эмоциональную поддержку детей ветеранов, военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников Украины.

Первое из восьми запланированных мероприятий – ко Дню Святого Николая.

"Сегодняшнее мероприятие имеет особое значение, поскольку оно организовано для детей наших ветеранов, военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников. Мы создали пространство, где дети могут посетить множество интересных локаций, отдохнуть, эмоционально перезагрузиться, получить хорошие впечатления и, конечно же, очень вкусные подарки от Святого Николая. Эта инициатива проходит при поддержке городского головы Бориса Филатова и является частью целого цикла праздничных мероприятий. Мы будем проводить их постоянно – вплоть до Нового года. В общем, восемь таких праздничных событий, на которые будут приглашены более тысячи детей", – отметил начальник управления ветеранской политики Днепровского городского совета Антон Малый.

"После четырех лет жизни наших детей в условиях войны, мы стремимся дать им немножко больше любви, улыбок и причин для праздника. Мы организовали это мероприятие, чтобы дети погибших Героев, военнослужащих и ветеранов, получили незабываемые эмоции. У нас здесь восемь динамичных локаций – от раскраски пряников и песочной анимации до арт-терапии и работы профессиональных аниматоров. Мы хотим, чтобы дети хотя бы на мгновение почувствовали радость детства. В завершение каждого ребенка ждет елка и большой праздничный набор, который еще долго будет напоминать о нашей поддержке", – отметил исполнительный партнер мероприятия Богдан Пищанский. родители и дети улыбаются и проводят время вместе. Ветеран Владимир, который привел младшую дочь Александру, поделился своими эмоциями:

"Мы очень благодарны за этот праздник. Видеть, как моя дочь, Александра, улыбается – это лучшая награда. Ей больше всего понравилось делать веночек и рисовать песком. Это была настоящая, чистая радость. Это не просто подарок, это важная поддержка. Спасибо, что дали нашим детям этот день счастья".

Сама Александра также поделилась своими впечатлениями:

"Мне здесь очень понравилось! Я сделала такой красивый веночек — он получился очень яркий! А еще я впервые рисовала цветным песком, это было просто волшебно!"