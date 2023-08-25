'Праздник приобрел особое значение': за время войны свое отношение ко Дню Независимости изменили почти 2/3 украинцев

За время полномасштабной войны 62% украинцев изменили отношение ко Дню Независимости. Оно для них приобрело особое значение. В целом на сегодня 91% украинцев считают этот праздник особенным.

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Таковы результаты социологического исследования, проведенного компанией Rakuten Viber накануне Дня Независимости методом анонимного онлайн-опроса. Участие в нем приняли более 60 тысяч пользователей.

Респондентов спросили, изменилось ли их отношение ко Дню Независимости за последние два года. 62% процента ответили, что отношение изменилось и праздник приобрел для них особое значение.

Еще 29% сказали, что праздновали День Независимости и раньше и отношение к этой дате, как к особому празднику не изменилось.

И только 9% респондентов ответили, что не празднуют День Независимости.

Среди способов поздравить с праздником наиболее популярными оказались открытка в мессенджере (35%), телефонный звонок (18%) и отправка стикеров (16%).

В этом году ко Дню Независимости компания подготовила специальные открытки и стикеры, чтобы пользователям было удобнее поздравлять близких. Автор изображений Мирослава Шевченко.

Изменились за время полномасштабной агрессии и предпочтения украинцев в отношении к языку. За это время процент пользователей с украинским языком приложения вырос на 61%. Сейчас украинский является самым популярным языком приложения в Украине и установлен в 49,9% пользователей с украинскими телефонными номерами.

Украинцы также установили интересный рекорд – за последний год стикеры "Слава Украине" прислали 9,3 млн раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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