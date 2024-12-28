Правительство упростило выдачу вида на жительство иностранцам-военным и волонтерам: что изменилось

Министерство обороны Украины разработало и Кабинет Министров утвердил новые правила для выдачи вида на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, оказывающих помощь украинским военным. Эти изменения касаются военных иностранцев и волонтеров, активно поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба МОУ. Согласно новым правилам, виды на жительство будут получать иностранцы, которые длительное время оказывают помощь военным подразделениям, в частности в таких сферах как стрелковая, тактическая, медицинская, взрывотехническая, радиотехническая помощь и другие важные направления.

Это решение также включает лиц, находящихся непосредственно в зонах боевых действий и выполняющих совместные задачи с украинскими военными не менее шести месяцев.

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что эти изменения направлены на усиление защиты иностранных волонтеров, помогающих украинским вооруженным силам в условиях войны.

Настоящее Постановление Кабинета Министров Украины определяет следующие ключевые моменты:

механизм сбора информации об иностранцах или лицах без гражданства, оказывавших или оказывающих помощь украинским военным в зонах боевых действий;

требования к обращениям от иностранцев или лиц без гражданства (или их представителей);

процедуру и сроки рассмотрения таких обращений Минобороны и МВД;

порядок оформления командиром военного подразделения справки, подтверждающий факт оказания помощи, нахождения в районах боевых действий и участие в выполнении боевых или служебных задач;

механизм подачи документов в Государственную миграционную службу, которые являются основанием для получения вида на жительство, и информирования иностранца или лица без гражданства об этом процессе.

Напомним, в рядах Сил обороны Украины против российских захватчиков сейчас воюют, в том числе, и белорусы. Для них победа Украины в войне с Россией и соответственно поражение РФ – это возможность вернуться домой и изменить ситуацию в Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!