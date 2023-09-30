Правила украинского языка: почему 'трускавки' и 'бульба' имеют право на существование, а слово 'канєшно' – мусор

Украинцы пытаются очищать свой язык от русскоязычных калек, но, к сожалению, суржик все еще распространен в разных регионах нашей страны. В разговоре можно часто услышать такие слова, как "канєшно" или "понімаєш".

Суржик – это вненормативное сочетание элементов разных языков. Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина.

В Украине в большинстве своем можно услышать смесь украинских и русских слов. Например, "канєшно" или "понімаєш". По словам филолога, это мусор, от которого нужно как можно быстрее очищать язык.

Вместо "канєшно" правильно говорить "звісно" и не "понімаєш", а "розумієш".

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Также речь зависит от диалекта – территориальное ответвление какого-либо языка. Это составляющие общеукраинского национального языка, поэтому их смело можно использовать в разговоре.

Примеры диалекта разных регионов Украины:

Трускавки – это клубника, слово относится к галицкому диалекту;

Бульба – картофель, такое название можно услышать в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях;

Когут – петух, это гуцульский диалект.

Также не стоит употреблять слова: луччий, каждий, умний, заменяйте их на правильные варианты: кращий или ліпший, кожний и розумний.

"Всьо", "шо" – это варианты местоимений "усе" или "все" и "що", а "нє" – это типичный пример суржика, говорите "ні".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском языке будет "творог".

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