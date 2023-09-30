Правила украинского языка: почему "трускавки" и "бульба" имеют право на существование, а слово "канєшно" – мусор
Украинцы пытаются очищать свой язык от русскоязычных калек, но, к сожалению, суржик все еще распространен в разных регионах нашей страны. В разговоре можно часто услышать такие слова, как "канєшно" или "понімаєш".
Суржик – это вненормативное сочетание элементов разных языков. Об этом в свое время рассказывал покойный доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для BBC Украина.
В Украине в большинстве своем можно услышать смесь украинских и русских слов. Например, "канєшно" или "понімаєш". По словам филолога, это мусор, от которого нужно как можно быстрее очищать язык.
Вместо "канєшно" правильно говорить "звісно" и не "понімаєш", а "розумієш".
Также речь зависит от диалекта – территориальное ответвление какого-либо языка. Это составляющие общеукраинского национального языка, поэтому их смело можно использовать в разговоре.
Примеры диалекта разных регионов Украины:
- Трускавки – это клубника, слово относится к галицкому диалекту;
- Бульба – картофель, такое название можно услышать в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях;
- Когут – петух, это гуцульский диалект.
Также не стоит употреблять слова: луччий, каждий, умний, заменяйте их на правильные варианты: кращий или ліпший, кожний и розумний.
"Всьо", "шо" – это варианты местоимений "усе" или "все" и "що", а "нє" – это типичный пример суржика, говорите "ні".
Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском языке будет "творог".
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