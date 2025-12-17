'Позиция одна': нардеп заявил, что для военных в СЗЧ могут ввести новые ограничения

Для всех военнослужащих, которые самовольно оставили части, могут ввести новые ограничения. Они будут аналогичны для лиц, которые не платят алименты.

Об этом в интервью Liga.net заявил нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко. Он отметил, что в частности речь идет о блокировании соцвыплат для таких нарушителей.

Что сказал Костенко

По словам парламентария, это является дискуссионным вопросом, поскольку такая поддержка гарантирована Конституцией Украины.

"Получили предложение от Генштаба с просьбой рассмотреть два законопроекта, в которых как раз и прописывается вопрос о СЗЧ. И там, если я не ошибаюсь, будет очень дискуссионный, я думаю, вопрос об ограничении прав тех, кто совершил такое правонарушение", – рассказал Костенко.

Также нардеп рассказал, что часть из этих вопросов рассмотрит правоохранительный комитет, а над частью будет работать парламентский комитет по нацбезопасности, по его мнению, "в ближайшее время".

"Думаю, что как раз это решение, которое просят Вооруженные Силы, будет вынесено в зал голосований. Я не знаю, как оно будет воспринято народными депутатами. Там нет уголовной ответственности, а относительно жесткие административные решения", – подытожил Костенко.

Заметим, что максимальное наказание по статье УКУ о СЗЧ во время действия военного положения – 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее генпрокуратура Украины убрала из открытой статистики данные о самовольном оставлении части и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз ИПСО против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ключевые категории нарушений прав военнослужащих ВСУ в 2025 году почти не отличаются от ситуации 2022 года. Больше всего проблем касается мобилизации, сроков службы, рапортов и злоупотреблений в ТЦК СП.

