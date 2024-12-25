Поздравления с Рождеством: короткие пожелания для родных и близких
Украинцы встречают Рождество в условиях войны. Для многих традиционные семейные встречи за праздничным столом стали несбыточной мечтой. Рождество – это светлый праздник, который дарует веру и надежду, поэтому следует искренне надеяться, что наступят лучшие времена, а над Украиной снова будет мирное небо.
Для всех тех, кто сейчас далеко и не может собраться за семейным столом OBOZ.UA публикует искренние смс. Даже короткие сообщения, написанные с теплом и любовью, согреют самых родных и подарят хорошее настроение.
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С праздником! Пусть Рождество принесет мир и добро. Пусть рождественская звездочка зажжется, окутая вашу семью счастьем, благополучием и душевным теплом. Пусть подарит этот праздник надежду и веру в лучшее.
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З Різдвом Христовим! З Новими дивами!
Нехай Христос прибуде завжди з вами,
Натхнення вам на довгі й вірні дні,
Палають хай Різдва святі вогні!
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С Рождеством! С новыми надеждами! Пусть будут красивыми и богатыми праздники, щедрой и вкусной кутья, а настроение – удивительным и волшебным.
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С Рождеством! Сердечно желаю вам мира, добра и семейного тепла. Хорошего вам праздника! Пусть Рождество подарит вашей семье изобилие, позитив и веру в лучшее. Пусть отгонит все болезни и проблемы.
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Із Різдвом Христовим щиро я вітаю,
Миру і достатку вам я побажаю!
І нехай здоров’я буде в вас міцне,
І нехай удача швидко вас знайде!
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Пусть Рождество наполнит вашу жизнь теплом и радостью. Желаю вам мира, добра и согласия в семье. Пусть ангел-хранитель оберегает вас всегда.
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Родные мои, пусть Рождественская звезда зажжет в ваших сердцах тепло и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
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Нехай Різдво посіє в домі удачу,
Й дасть здоров`я на додачу.
Добра вам, миру, любові
І найщасливішої долі.
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Желаю мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Рождество принесет в вашу жизнь радость, мир и спокойствие. Желаю вам успехов во всех делах, исполнения всех мечтаний и много счастливых моментов.
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Хотя мы сейчас далеко друг от друга, мои мысли всегда с вами. С Рождеством! Пусть расстояние не помешает нам чувствовать тепло друг друга.
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Різдво хай дім ваш привітає,
Добробутом його осяє,
Спокій в родину принесе,
Всі негаразди забере.
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Добро хай буде поруч з вами,
Веде вас світлими шляхами.
Здоров`я, радості, тепла,
Різдво хай щастям огорта.
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Різдво Христове – радість на поріг!
Хай світить щедрий Божий оберіг,
Щоб множилось, плодилося, росло,
Щоб щастя в хаті кожен день було!
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Хотя в этом году мы встречаем Рождество не вместе, я искренне верю, что скоро нас ждет счастливая и радостная встреча. Божьего тебе благословения. Пусть оберегают тебя высшие силы! С Рождеством!
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Нехай Різдво сім`ю благославить,
Щаслива буде кожна мить.
Бажаю радощів земних
В оточенні людей близьких.
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От всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира.
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Сердечно поздравляю с Рождеством! Пусть праздник рождения Христа принесет вам мир, счастье и гармонию. Пусть ангелы оберегают вас от всех бед, а щедрость любви Божией наполняет каждый день.
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С праздником Рождества! Пусть этот день будет полон волшебства, добра и тепла. Желаю, чтобы все мечты сбылись, а жизнь была яркой, как праздничные огоньки на елке. Радости, мира и процветания!
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Бажаю Вам, щоб зіронька Христова
На всіх стежках оберігала Вас.
І Божа ласка, Боже щире слово
Підтримували душу повсякчас.
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Поздравляю с праздником Рождества Христова! Пусть свет Вифлеемской звезды осенит ваш путь, а благословение Господа сопровождает во всех начинаниях. Желаю много счастливых мгновений, гармонии в душе и радости в сердце!
***
Нехай в святковий вечір
Ваші мрії оживають.
Лише радість, мир і спокій
У Різдво вас зустрічають.
***
Хай Різдво принесе в ваш дім
Щастя, мир й здоров’я всім.
Постукає хай щастя у вікно,
Панує в сім`ї мир і добро.
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