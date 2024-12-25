Поздравления с Рождеством: короткие пожелания для родных и близких

Украинцы встречают Рождество в условиях войны. Для многих традиционные семейные встречи за праздничным столом стали несбыточной мечтой. Рождество – это светлый праздник, который дарует веру и надежду, поэтому следует искренне надеяться, что наступят лучшие времена, а над Украиной снова будет мирное небо.

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Для всех тех, кто сейчас далеко и не может собраться за семейным столом OBOZ.UA публикует искренние смс. Даже короткие сообщения, написанные с теплом и любовью, согреют самых родных и подарят хорошее настроение.

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С праздником! Пусть Рождество принесет мир и добро. Пусть рождественская звездочка зажжется, окутая вашу семью счастьем, благополучием и душевным теплом. Пусть подарит этот праздник надежду и веру в лучшее.

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З Різдвом Христовим! З Новими дивами!

Нехай Христос прибуде завжди з вами,

Натхнення вам на довгі й вірні дні,

Палають хай Різдва святі вогні!

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С Рождеством! С новыми надеждами! Пусть будут красивыми и богатыми праздники, щедрой и вкусной кутья, а настроение – удивительным и волшебным.

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С Рождеством! Сердечно желаю вам мира, добра и семейного тепла. Хорошего вам праздника! Пусть Рождество подарит вашей семье изобилие, позитив и веру в лучшее. Пусть отгонит все болезни и проблемы.

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Із Різдвом Христовим щиро я вітаю,

Миру і достатку вам я побажаю!

І нехай здоров’я буде в вас міцне,

І нехай удача швидко вас знайде!

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Пусть Рождество наполнит вашу жизнь теплом и радостью. Желаю вам мира, добра и согласия в семье. Пусть ангел-хранитель оберегает вас всегда.

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Родные мои, пусть Рождественская звезда зажжет в ваших сердцах тепло и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

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Нехай Різдво посіє в домі удачу,

Й дасть здоров`я на додачу.

Добра вам, миру, любові

І найщасливішої долі.

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Желаю мирного неба, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Рождество принесет в вашу жизнь радость, мир и спокойствие. Желаю вам успехов во всех делах, исполнения всех мечтаний и много счастливых моментов.

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Хотя мы сейчас далеко друг от друга, мои мысли всегда с вами. С Рождеством! Пусть расстояние не помешает нам чувствовать тепло друг друга.

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Різдво хай дім ваш привітає,

Добробутом його осяє,

Спокій в родину принесе,

Всі негаразди забере.

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Добро хай буде поруч з вами,

Веде вас світлими шляхами.

Здоров`я, радості, тепла,

Різдво хай щастям огорта.

***

Різдво Христове – радість на поріг!

Хай світить щедрий Божий оберіг,

Щоб множилось, плодилося, росло,

Щоб щастя в хаті кожен день було!

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Хотя в этом году мы встречаем Рождество не вместе, я искренне верю, что скоро нас ждет счастливая и радостная встреча. Божьего тебе благословения. Пусть оберегают тебя высшие силы! С Рождеством!

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Нехай Різдво сім`ю благославить,

Щаслива буде кожна мить.

Бажаю радощів земних

В оточенні людей близьких.

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От всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира.

***

Сердечно поздравляю с Рождеством! Пусть праздник рождения Христа принесет вам мир, счастье и гармонию. Пусть ангелы оберегают вас от всех бед, а щедрость любви Божией наполняет каждый день.

***

С праздником Рождества! Пусть этот день будет полон волшебства, добра и тепла. Желаю, чтобы все мечты сбылись, а жизнь была яркой, как праздничные огоньки на елке. Радости, мира и процветания!

***

Бажаю Вам, щоб зіронька Христова

На всіх стежках оберігала Вас.

І Божа ласка, Боже щире слово

Підтримували душу повсякчас.

***

Поздравляю с праздником Рождества Христова! Пусть свет Вифлеемской звезды осенит ваш путь, а благословение Господа сопровождает во всех начинаниях. Желаю много счастливых мгновений, гармонии в душе и радости в сердце!

***

Нехай в святковий вечір

Ваші мрії оживають.

Лише радість, мир і спокій

У Різдво вас зустрічають.

***

Хай Різдво принесе в ваш дім

Щастя, мир й здоров’я всім.

Постукає хай щастя у вікно,

Панує в сім`ї мир і добро.

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