Поздравление с Пасхой: что пожелать друзьям и коллегам
Пасха – праздник света, добра и надежды. Этот день символизирует спасение, прощение грехов и веру в вечную жизнь.
Пасха – прекрасная возможность поздравить всех друзей и коллег и подарить им тепло и улыбку благодаря искренним поздравлениям. OBOZ.UA публикует лучшие поздравительные открытки и самые искренние слова.
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем, повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
Свяченого яєчка, доброї паски
І сонця окрайчик – з Божої ласки!
У мирі та щасті, добрі та любові
Святкуйте Великдень в родинному колі!
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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І довіку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
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Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!
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Христос Воскрес! Желаю крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть сердце наполняется радостью, а пасхальные колокола, душистый кулич, писанки принесут в твой дом мир, согласие, светлую радость!
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Вітання з улюбленим святом!
Хай радість заходить у дім.
Теплом хай освітиться хата,
В ній радісно буде усім.
Хай серце дарує турботу,
Проміниться щирим теплом.
Хай мрії не знижують льоту
Під добрим всевишнім крилом.
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С Пасхальными праздниками! Желаем, чтобы только свет, вера и любовь царили в вашем доме! Чтобы ангелы оберегали вашу семью, а судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам!
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Христос Воскрес! Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы. Пусть ангел-хранитель закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом
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Поздравляю с Пасхой! Желаю вам счастья и радости, веры и мирного неба! Пусть чудесный праздник принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир.
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В Великодній день збереться
Вся родина за столом,
Хай прекрасне, світле свято
Вас окутає теплом.
Вам гармонії бажаю,
Здійснення всіх світлих мрій,
З вірою і миром в серці
Дайте бідам усім бій.
Відкривайте свої душі
Для добра і для чудес,
Щастя вам, кохання, сили.
З святом вас, Христос Воскрес!
***
зійде сонце, наче кругла паска,
Мов писанка, розквітне вся земля –
Радіймо, друзі, – Великодня казка
Гаївкою хай серце звеселя!
Співаймо, друзі, в великоднім колі
І Господа Воскреслого молім,
Щоб обновивсь весною щастя й долі
Наш рідний край, наш рідний дім!
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