Поздравление с Пасхой: что пожелать друзьям и коллегам

Пасха – праздник света, добра и надежды. Этот день символизирует спасение, прощение грехов и веру в вечную жизнь.

Пасха – прекрасная возможность поздравить всех друзей и коллег и подарить им тепло и улыбку благодаря искренним поздравлениям. OBOZ.UA публикует лучшие поздравительные открытки и самые искренние слова.

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем, повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчик – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І довіку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

Христос Воскрес!

Воістину воскрес!

***

Христос Воскрес! В этот светлый и торжественный день Пасхи желаю вам добра и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

***

Христос Воскрес! Желаю крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть сердце наполняется радостью, а пасхальные колокола, душистый кулич, писанки принесут в твой дом мир, согласие, светлую радость!

***

Вітання з улюбленим святом!

Хай радість заходить у дім.

Теплом хай освітиться хата,

В ній радісно буде усім.

Хай серце дарує турботу,

Проміниться щирим теплом.

Хай мрії не знижують льоту

Під добрим всевишнім крилом.

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С Пасхальными праздниками! Желаем, чтобы только свет, вера и любовь царили в вашем доме! Чтобы ангелы оберегали вашу семью, а судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам!

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Христос Воскрес! Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы. Пусть ангел-хранитель закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю вам счастья и радости, веры и мирного неба! Пусть чудесный праздник принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир.

***

В Великодній день збереться

Вся родина за столом,

Хай прекрасне, світле свято

Вас окутає теплом.

Вам гармонії бажаю,

Здійснення всіх світлих мрій,

З вірою і миром в серці

Дайте бідам усім бій.

Відкривайте свої душі

Для добра і для чудес,

Щастя вам, кохання, сили.

З святом вас, Христос Воскрес!

***

зійде сонце, наче кругла паска,

Мов писанка, розквітне вся земля –

Радіймо, друзі, – Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі, в великоднім колі

І Господа Воскреслого молім,

Щоб обновивсь весною щастя й долі

Наш рідний край, наш рідний дім!

Ранее OBOZ.UA сообщал, позволяет ли церковь посещать кладбища на Пасху.

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