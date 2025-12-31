'Верим в мир и работаем ради этого': Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с новогодним поздравлением, подытожив и подведя итоги еще одного года, прожитого в борьбе и ежедневном труде. В обращении он акцентировал на стойкости украинцев и вере в мир, за который страна продолжает бороться.

Видео дня

Поздравление для украинцев от главы государства обнародовали в Telegram-канале Владимира Зеленского. По его словам, этот год стал возможным благодаря защитникам, которые отстояли его не только для Украины

"Еще один год проходит, выборотый преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство", – говорится в обращении президента.

Отдельно Владимир Зеленский напомнил о важности общих действий и человечности, которые должны сохраняться несмотря ни на что.

"Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к общим действиям и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого", – отметил глава государства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, где он традиционно обратится к украинским гражданам, состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. В своем выступлении он подытожит еще один непростой год для государства и очертит видение и планы на год грядущий. Онлайн-трансляция обращения продлится с 23:40. Где можно будет увидеть поздравление главы государства – рассказали по ссылке.

