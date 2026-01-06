Посвятите себя отношениям: гороскоп для Девы на 2026 год

Девы обычно очень придирчивы – не только в работе, но и в отношениях с людьми. Это касается как дружеских отношений, так и романтических связей.

Видео дня

В этом году именно тема отношений будет ключевой для этого знака зодиака. Что еще ждет Дев в 2026-м, расскажет OBOZ.UA.

Общий прогноз

Создавайте партнерские отношения, потому что в этом году другие люди принесут вам пользу. Тем временем вы можете уволиться с работы и, возможно, будете работать в социальной реформе или некоммерческой организации, заниматься волонтерством. В этом году начните ходьбу или бег трусцой, попробуйте йогу или спортзал, потому что так вы сможете физически восстановиться! Вы можете обойтись меньшим. Не бойтесь, ваше звездное время – это 2030 год. Это год перестроек и проверки вашего будущего направления. Что бы вы ни сделали в течение этих 12 месяцев, это вернется к вам сторицей именно через четыре года.

Отношения

Друзья будут значимыми и полезными для вас в этом году. Зато близкие партнерские отношения могут пройти определенные испытания. Некоторые могут закончиться, потому что в начале года у вас будет склонность идеализировать, а затем разочаровываться. Никто не идеален. Вы это знаете, но трудно перестать надеяться. (Это влияние уменьшится к маю.) Между тем ваше стремление к свободе зажигается! Вы хотите приключений и острых ощущений перемен! Вы можете внезапно отправиться в путешествие.

Дом

В этом году некоторые семьи могут почувствовать бремя разрыва отношений. Поскольку ресурсы могут сократиться, всем придется объединиться и максимально настроиться на позитив. В конце концов, любящие семейные узы основываются на словах, действиях и чувствах, а не на марке автомобиля. Между тем, повышенная популярность и вовлеченность в общение с друзьями и коллегами будут приветствоваться.

Мантра Девы на 2026 год

"Этот год посвящен моим отношениям".

Ваши счастливые дни в 2026 году

6, 7, 8 января

3, 4 февраля

2, 3, 29, 30, 31 марта

26, 27 апреля

23, 24 мая

19, 20, 21 июня

17, 18 июля

13, 14 августа

9, 10, 11 сентября

7, 8 октября

3, 4, 30 ноября

1, 2, 27, 28 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.