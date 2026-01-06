Посвятите себя отношениям: гороскоп для Девы на 2026 год
Девы обычно очень придирчивы – не только в работе, но и в отношениях с людьми. Это касается как дружеских отношений, так и романтических связей.
В этом году именно тема отношений будет ключевой для этого знака зодиака. Что еще ждет Дев в 2026-м, расскажет OBOZ.UA.
Общий прогноз
Создавайте партнерские отношения, потому что в этом году другие люди принесут вам пользу. Тем временем вы можете уволиться с работы и, возможно, будете работать в социальной реформе или некоммерческой организации, заниматься волонтерством. В этом году начните ходьбу или бег трусцой, попробуйте йогу или спортзал, потому что так вы сможете физически восстановиться! Вы можете обойтись меньшим. Не бойтесь, ваше звездное время – это 2030 год. Это год перестроек и проверки вашего будущего направления. Что бы вы ни сделали в течение этих 12 месяцев, это вернется к вам сторицей именно через четыре года.
Отношения
Друзья будут значимыми и полезными для вас в этом году. Зато близкие партнерские отношения могут пройти определенные испытания. Некоторые могут закончиться, потому что в начале года у вас будет склонность идеализировать, а затем разочаровываться. Никто не идеален. Вы это знаете, но трудно перестать надеяться. (Это влияние уменьшится к маю.) Между тем ваше стремление к свободе зажигается! Вы хотите приключений и острых ощущений перемен! Вы можете внезапно отправиться в путешествие.
Дом
В этом году некоторые семьи могут почувствовать бремя разрыва отношений. Поскольку ресурсы могут сократиться, всем придется объединиться и максимально настроиться на позитив. В конце концов, любящие семейные узы основываются на словах, действиях и чувствах, а не на марке автомобиля. Между тем, повышенная популярность и вовлеченность в общение с друзьями и коллегами будут приветствоваться.
Мантра Девы на 2026 год
"Этот год посвящен моим отношениям".
Ваши счастливые дни в 2026 году
- 6, 7, 8 января
- 3, 4 февраля
- 2, 3, 29, 30, 31 марта
- 26, 27 апреля
- 23, 24 мая
- 19, 20, 21 июня
- 17, 18 июля
- 13, 14 августа
- 9, 10, 11 сентября
- 7, 8 октября
- 3, 4, 30 ноября
- 1, 2, 27, 28 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
