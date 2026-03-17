'Был человеком света, таланта и чести': на войне погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, отдал свою жизнь воин из Бродов Львовской области Владимир Степанович Чоп. Защитник погиб 6 марта во время выполнения боевого задания на окраине населенного пункта Колодязное Купянского района Харьковской области.

Печальную весть сообщил Бродовский городской совет. Теперь Герою навсегда 46 лет. Дома воина ждали мать, жена, трое детей и брат.

Жизненный путь защитника

После окончания школы Владимир Чоп поступил во Львовский государственный колледж декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша, где получил специальность художника художественной обработки дерева. После этого он продолжил обучение в Украинской академии дизайна, затем получил еще одно высшее образование в Луцком национальном техническом университете по специальности "Дизайн".

Работал в частных дизайнерско-проектных бюро, впоследствии занимал должность инженера первой категории в отделе проектирования, капитального строительства и ремонта. Кроме того, был инженером и ассистентом кафедры строительной механики Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. После университета продолжил работать дизайнером и проектантом мебели в компании "Лак Жак". Отмечается, что Владимир Чоп был автором и соавтором многих проектов, в которые вкладывал не только профессиональные навыки, но и душу.

Вместе с Бродовским историко-краеведческим музеем Владимир Чоп работал над 3D-реконструкцией Бродовского замка и созданием его макета. Во всем видел красоту, где для других это было просто дерево. Его вспоминают как человека света, таланта и чести.

Отмечается, что Владимир Степанович был не только талантливым художником и дизайнером, но и резчиком – в его руках обычный материал оживал.

Однако самым важным в его жизни была семья. Он был любящим мужем и отцом троих детей, заботливым сыном и братом.

Защита Украины

В ряды ВСУ Владимир Чоп стал в июне 2024 года. Работал на должности инспектора пограничной службы высшей категории — начальника второго отделения инспекторов пограничной службы первой пограничной заставы первого отдела пограничной службы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда Государственной пограничной службы Украины. Жизнь героя оборвалась 6 марта на окраине населенного пункта Колодязное, когда он выполнял боевое задание.

Место встречи Героя

Кортеж с телом Защитника прибыл 17 марта в 12:00 возле Аллеи Героев, а оттуда скорбная колонна пройдет через площадь Рынок в храм Воздвижения Честного Животворящего Креста.

Светлая память и дань уважения воину Владимиру Чопу!

