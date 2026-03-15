Был водителем в танковом батальоне: на Днепропетровщине погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Пасичнянской громады Ивано-Франковской области Богдан Цимбалюк. Защитник служил водителем танкового батальона в составе 42 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Его жизнь оборвалась 11 марта во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. Об этом сообщило местное издание.

Богдан Цимбалюк родился 24 июля 1975 года и проживал в Пасичнянской общине на Ивано-Франковщине. В Вооруженных силах Украины он служил водителем танкового батальона 42 отдельной механизированной бригады.

Военный погиб 11 марта вблизи села Чугуево Синельниковского района Днепропетровской области во время защиты одного из населенных пунктов.

В громаде сообщили, что в день прибытия траурного кортежа с телом погибшего защитника и в день его захоронения объявят Дни траура. Местных жителей призвали достойно встретить павшего воина и поддержать семью погибшего.

