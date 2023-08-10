Постоянно кашляла и задыхалась: украинские медики спасли ребенка, в дыхательных путях которого застряла ложка. Фото

Медицинский персонал Охматдета удалил ложечку длиной 4 сантиметра с дыхательных путей 6-летней девочки. До этого ребенок в течение нескольких месяцев жаловался на кашель и затрудненное дыхание.

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Об этом сообщили на странице больницы в Facebook. Жалобы на плохое самочувствие появились у ребенка еще в марте.

Тогда родители девочки обратились в медицинское учреждение, где был поставлен диагноз обструктивный бронхит. Но, несмотря на тщательное лечение, состояние ребенка никак не улучшалось. В результате этого 6-летняя Яна была направлена на дополнительный осмотр в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет".

В Охматдете при обследовании врачи обнаружили чужеродный предмет в дыхательных путях девочки. Позже установилось, что этим предметом была пластиковая ложечка длиной в 4 сантиметра.

"Нетипичным было размещение ложечки в левом бронхе. Ведь почти всегда посторонние предметы попадают в правую сторону. Также удивило то, что девочке 6 лет – обычно подобные случаи происходят с детьми в возрасте до 3 лет", – отметил Сергей Руденко, заведующий педиатрическим отделением Охматдета.

После успешной процедуры удаления ложечки специалистами больницы, состояние Яны ощутимо улучшилось, ситуация прошла без серьезных осложнений.

Напомним, что в Украине впервые провели трансплантацию костного мозга 2-месячному ребенку. У мальчика был обнаружен тяжелый комбинированный иммунодефицит. Донором для ребенка стал его четырехлетний брат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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