Последний раз переночевали в родном доме в Белополье: что известно о супругах, которые погибли в маршрутке от удара российского 'Ланцета'

На Сумщине рано утром 17 мая российский "Ланцет" ударил по гражданской маршрутке. В результате девять человек погибли. Среди них супруги – 57-летние Елена Євтушенко и Игорь Василина. Они приезжали навестить родной дом в Белополье, которое постоянно обстреливают россияне, и возвращались в Сумы.

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Посадила рассаду и прибрала в доме

Была пятница, 16 мая. Директор центра профессионального развития педагогических работников Белопольского городского совета Елена Евтушенко и сотрудник "Укрзализныци" Игорь Василина приехали в родное Белополье Сумской области. Город недалеко от границы с Россией регулярно обстреливается российскими войсками. Бомбы и ракеты летят в центр города.

Елена и Игорь с прошлого года снимали комнату в общежитии областного центра. Но работать приезжали в Белополье, навещали родной дом. Вот и в этот раз супруги приехали, Елена Ивановна после основной работы еще посадила рассаду помидоров, прибрала в доме.

Они должны были в этот же день вернуться, но задержались. На автобусе, который отправлялся в 14 часов, их не было, вечером родственники ехали в Сумы и звали их с собой. Но Елена и Игорь решили переночевать. И уже утром сели в маршрутку.

Доехать до Сум они не смогли – вражеский "Ланцет" ударил в гражданский автобус, в котором ехали люди в основном пенсионного возраста. Девять из них погибли, еще десять были ранены.

Вела свадьбы и дни рождения

Всю жизнь Елена Ивановна посвятила работе с детьми и учителями. По словам начальника отдела образования Белопольского городского совета Виты Матвиенко, она преподавала в школе биологию и географию.

Потом работала заведующей методическим кабинетом в районном отделе образования Белополья. Последнее время возглавляла центр профессионального развития педагогических работников.

"Иногда я просто удивлялась, как Елена Ивановна все успевала? У нее было много профессиональных задач, которые нужно было решать. Еще она была учителем, мамой, супругой. Она все успевала. И всегда с улыбкой, с шутками", – рассказывает OBOZ.UA Вита Матвиенко.

Елена Ивановна была творческим человеком. Раньше она часто выступала ведущей мероприятий, ее даже приглашали вести свадьбы, дни рождения. Она не боялась выступать перед публикой.

"У нас постоянные обстрелы, мы работаем онлайн. Но как-то Елена Ивановна придумала собрать всех в бомбоубежище, чтобы провести мероприятие. Я занималась организационными вопросами, а она отвечала за творчество. Придумала интересные темы, которые нужно было обсудить. Откуда он брала свои интересные идеи, даже не знаю", – делится Вита Матвиенко.

Постоянно училась

Елена Ивановна была не только креативным, но еще и очень собранным и ответственным работником. Она хорошо разбиралась в документах, новых законах, умела все разложить по полочкам и разработать рекомендации для педагогов.

Так и в последний день своей работы она занималась тем, что разрабатывала рекомендации для учителей, как правильно закончить учебный год. Это была ее последняя встреча с коллегами.

Ее коллеги вспоминают, что Елену Ивановну можно было беспокоить и в нерабочее время, она никогда и никому не отказывала.

К тому же она постоянно училась, ей был интересен этот процесс. Буквально в 2024 году она окончила магистратуру по специальности "Психология". Это было ее третье образование. Кроме этого, она хорошо вязала и разводила цветы в своем саду возле дома.

Муж Елены Ивановны всю жизнь проработал на железной дороге. У них остался взрослый сын и 10-летняя внучка.

Похоронили супругов в Липовой Долине, где покоятся родители Игоря. В Белополье хоронить на кладбище нельзя из-за вражеских обстрелов.