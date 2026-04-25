Последний бой принял на Днепровщине: на войне погиб противотанкист Ярослав Гаврига из Коломыи. Фото

К сожалению, Украина в войне против российских захватчиков теряет своих лучших сыновей. Так, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Коломыйской громады Ярослав Гаврига.

Свой последний бой Герой принял на Днепровщине. Печальную весть о потере принес председатель Коломыйской громады Богдан Станиславский.

Гибель воина

"21 апреля на Днепропетровщине погиб оператор 1-го отделения противотанковых ракетных комплексов 141-й отдельной механизированной бригады солдат Ярослав Гаврига. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, собратьям погибшего Героя. Светлая память и вечная слава Защитнику Украины", – отметил глава общины.

О месте, дате и времени прощания с защитником в громаде сообщат дополнительно. Однако ежедневно в 9:00 в Украине общенациональная минута молчания.

Поэтому остановитесь на минуту, чтобы почтить память тех, чью жизнь унесла безжалостная война. И среди других вспомните о Ярославе.

