На щите: на фронте погиб военный из Киева Александр Дыхно. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, уроженец Киева Александр Дыхно. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Защищая страну от врага на Донецком направлении, погиб военнослужащий Дыхно Александр Валерьевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 января 1981 года в городе Киеве. Образование также получил в столице. В 2005 году окончил Киевский железнодорожный колледж. Работал в подразделении Государственного предприятия "Укрпочта" бригадиром участка обмена почты. Защитник добросовестно выполнял свои должностные обязанности, был надежным работником, хорошим товарищем, пользовался уважением в коллективе. Позже была работа в аэропорту "Жуляны".

С 2001 года Александр Валерьевич проживал в поселке Боровая, где женился и вместе с женой воспитывал двоих детей. Для родителей был надежной опорой, для детей – любящим отцом, для жены – заботливым мужем.

На защиту нашего государства Герой стал 29 июля 2023 года. Сначала проходил службу на Херсонском направлении, впоследствии был переведен в Донецкую область. 1 января 2025 года во время штурмовых действий противника на Донецком направлении, Александр Дыхно пропал без вести.

"Сейчас Герой возвращается в родной дом на щите. Светлая память об Александре Валерьевиче навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто его знал. В скорби остались мать Татьяна Федоровна, жена Вероника Валерьевна, дети Артем и Кристина", – добавили в пресс-службе.

