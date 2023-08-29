После зноя Львов накрыла мощная гроза. Фото и видео

Вечером во вторник, 29 августа, во Львове и области прошли сильнейшие ливни. Дождь сопровождался порывами ветра и сильными шквалами.

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Как стало известно OBOZREVATEL, продолжительные осадки и непогода ожидаются и завтра. В социальных сетях активно публикуют последствия непогоды (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По территории Львовской области: вечером с сохранением до конца суток 29 августа грозы, порывы южного ветра 17 – 22 м/с, в отдельных районах сильные шквалы 25 – 28 м/с, град, значительный дождь. 30 августа грозы, по югу территории сильные дожди; порывы южного ветра, местами шквалы 15 – 20 м/с, град, значительные дожди", – прокомментировали погоду в Гидрометцентре.

Будет бушевать непогода и в областном центре. По всему региону объявлен II, "оранжевый" уровень опасности.

"По городу Львову: вечером с сохранением до конца суток 29 августа гроза, порывы южного ветра 17 – 22 м/с, сильный шквал 25 – 28 м/с, град, значительный дождь. 30 августа грозы, порывы южного ветра, днем шквал 15 – 20 м / с, град, значительный дождь", – добавляют синоптики.

В соцсетях активно делятся видео с подтопленных улиц. Местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением.

Согласно данным Львовской ОВА, по состоянию на 20:00 вечера, из-за неблагоприятных метеорологических условий, таких как грозы, дождь и порывы ветра, электроснабжение прервано в 180 населенных пунктах Львовской области.

"91 обесточило полностью, 89 – частично. Больше всего – на Самборщине и Червоноградщине. Для возобновления электроснабжения задействовали 45 бригад (67 единиц техники и 193 работника) ЧАО "Львовоблэнерго", – информируют в администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев 21 августа после обеда накрыла сильнейшая гроза. В результате непогоды в некоторых районах подтопило дороги, а также ухудшилась видимость.

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