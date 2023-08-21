Подтопленные дороги и гром: Киев 21 августа накрыла гроза. Фото и видео

Киев в понедельник, 21 августа, после обеда накрыла сильнейшая гроза. В результате непогоды в некоторых районах подтопило дороги, а также ухудшилась видимость.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Синоптики объявили в столичном регионе І уровень опасности, желтый (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так около 14:30 столицу накрыла сильная гроза, в результате которой в некоторых районах столицы зафиксировали подтопление дорог, из-за чего машины буквально "переплывают" проблемные участки. Кроме того, из-за непогоды в столице ухудшилась видимость.

Следует добавить, что согласно прогнозу синоптиков 21 августа, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы, и уровень опасности, желтый.

Напомним, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области во вторник, 22 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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