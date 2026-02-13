После случая с Назаром Далецким в Украине проверят результаты ДНК-экспертиз – МВД

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил, что в Украине проверят результаты ДНК-экспертиз, которые проводили по одному методу исследования. Такое решение приняли после ситуации с Назаром Далецким, которого признали погибшим и похоронили на Львовщине, но 5 февраля он вернулся из плена.

Об этом Леонид Тимченко рассказал в комментарии Общественному. По его словам, сразу после возвращения военного инициировали проверку обстоятельств проведения экспертизы и отбора материалов в Купянском районе Харьковской области.

"Мы рекомендуем и мы проводим все исследования по идентификации двумя методами или, скажем, одним плюс, более чем один метод, или двух родственников", – отметил он.

Ошибка идентификации

В 2023 году человека, которого считали Назаром Далецким, похоронили с почестями в селе Великий Дорошев на Львовщине. Семье сообщили, что он погиб 25 сентября 2022 года в Купянском районе Харьковской области. ДНК-экспертиза тогда подтвердила совпадение.

В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, где служил военный, впоследствии сообщили об ошибке. Начальник секции гражданско-военного сотрудничества штаба бригады Степан Буняк объяснил, что было постановление об установлении личности на основании сравнительного анализа с ДНК матери. Воинская часть получила документ и организовала перемещение останков для захоронения, а семья осуществила захоронение.

"В какой-то момент произошла ошибка с идентификацией тел. Есть постановление о том, что установлена личность на основании сравнительного анализа с ДНК матери", – сказал Буняк.

Как проводили экспертизу

Леонид Тимченко рассказал, что украинские правоохранители смогли добраться до места преступления только 12 октября 2022 года. С момента расстрела колонны до возможности зафиксировать военные преступления и отобрать образцы биологического материала прошло 17 дней.

Тела были обгоревшие и изуродованные. Из них отобрали остатки биологического материала, вывели ДНК-профили и внесли их в электронный реестр геномной информации человека. В дальнейшем эти профили дали совпадение с ДНК матери военного.

По словам заместителя министра, эксперты Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра установили вероятность родства на уровне 99,99987 процента.

"В этом случае экспертом было вынесено математическое решение. Это не зависит от того, насколько опытный эксперт", – отметил он. И добавил, что такое совпадение математически может быть один на миллион.

Проверка выводов

В заключении эксперт рекомендовал провести дополнительное исследование другим методом или сравнить ДНК-профиль другого близкого родственника. Однако этого тогда не сделали из-за нехватки ресурсов. В Харьковской области в тот период продолжалась масштабная работа по идентификации тел, в частности после обнаружения стихийных захоронений в Изюмском районе.

По словам Тимченко, следователь руководствовался имеющимся экспертным заключением с указанной вероятностью родства. Но после возвращения Назара Далецкого 6 февраля министр инициировал проверку всех выводов, которые делались по одному методу исследования с 2022 года и ранее.

"Проводится проверка в научно-исследовательских экспертно-криминалистических центрах по всем выводам с 2022 года и ранее, если выносились решения по одному методу исследования. Для нас очень важно сохранить доверие в целом к ДНК-экспертизе и к процессу идентификации", – подчеркнул он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как из российского плена вернулся военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Назар Далецкий, которого с сентября 2022 года считали погибшим. В 2023 году его официально похоронили после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

