После двух с половиной лет плена снова отправился на фронт: погиб защитник из Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Николай Мига. Жизнь защитника оборвалась в районе населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области

Видео дня

Военнослужащему было всего 29 лет. Об этом сообщает Белобожницкая громада Тернопольской области.

Отдал жизнь за Украину

Пройдя почти два с половиной года российского плена, преданный долгу воин снова отправился защищать Украину от оккупантов. Жизнь военнослужащего оборвалась 29 января во время выполнения боевого задания в районе окрестности населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области в результате боевого столкновения с противником.

Николай служил в звании солдата на должности стрелка-помощника пулеметчика батальона оперативного назначения.

"Выражаем искренние соболезнования матери, братьям, сестрам, всем родственникам и близким погибшего Героя. Разделяем совместно эту невыносимую боль утраты. О дате встречи и чине похорон сообщим дополнительно", – сообщили власти громады.

Напомним, в Донецкой области 14 февраля во время выполнения боевого задания также погиб военный из Фастова на Киевщине Сергей Петренко.

Как писал OBOZ.UA, на Донетчине погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Евгения Зозули не стало 7 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!