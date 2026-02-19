После двух с половиной лет плена снова отправился на фронт: погиб защитник из Тернопольщины. Фото
В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Николай Мига. Жизнь защитника оборвалась в районе населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области
Военнослужащему было всего 29 лет. Об этом сообщает Белобожницкая громада Тернопольской области.
Отдал жизнь за Украину
Пройдя почти два с половиной года российского плена, преданный долгу воин снова отправился защищать Украину от оккупантов. Жизнь военнослужащего оборвалась 29 января во время выполнения боевого задания в районе окрестности населенного пункта Молодецкое Покровского района Донецкой области в результате боевого столкновения с противником.
Николай служил в звании солдата на должности стрелка-помощника пулеметчика батальона оперативного назначения.
"Выражаем искренние соболезнования матери, братьям, сестрам, всем родственникам и близким погибшего Героя. Разделяем совместно эту невыносимую боль утраты. О дате встречи и чине похорон сообщим дополнительно", – сообщили власти громады.
