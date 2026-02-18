На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Петренко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Сергей Петренко. Сердце храброго украинского воина остановилось 14 февраля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. С грустью сообщаем о гибели Защитника, фастовчанина – Петренко Сергея", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 декабря 1992 года в городе Фастов. После окончания школы получил специальность в "Фастовском центре профессионально-технического образования" по специальности "слесарь по ремонту автомобилей, токарь". В мирной жизни работал на различных предприятиях. Был трудолюбивым, ответственным и искренним человеком, которого ценили коллеги и уважали друзья.

Защитник Украины присоединился в ряды ВСУ в мае 2025 года. Был гранатометчиком батальона специального назначения им. Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины. Принимал участие в боевых действиях защищая Украину в боях возле города Покровск.

К сожалению, воин погиб 14 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"У Сергея остались мать Алена, жена Татьяна, ее брат Александр, теща Наталья, родные и близкие, для которых он навсегда останется любящим сыном, мужем и надежной опорой. Разделяем с семьей боль невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной загубленной души". – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Евгений Педько. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 февраля 2026 года.

