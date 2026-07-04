После дождя или после жары? Когда в лесу больше всего грибов

Сезон самых популярных видов грибов начинается уже в июне. Но для удачной сбора важно не только знать места, где растут грибы, но и правильно выбрать день.

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Больше всего грибов в лесу появляется не во время жары, а после дождей, когда почва хорошо увлажнена, а температура держится примерно в пределах 15–25 градусов. Эксперты говорят, что лучшее время для грибного похода – через 2–3 дня после осадков, особенно утром, когда в лесу еще прохладно.

Растут ли грибы в жару

Грибы растут не при любой погоде. Им нужны соответствующие условия, прежде всего влага. Именно поэтому и говорят, что что-то "растет как грибы после дождя". После интенсивных осадков грибница впитывает воду и начинает образовывать плодовые тела.

Важна и температура. Быстрее всего грибы растут тогда, когда термометры показывают примерно 15–25 градусов. В таких условиях, особенно после дождей, шансы вернуться из леса с полной корзиной значительно возрастают.

Сильная жара грибам не способствует. Высокая температура в сочетании с засухой может заметно замедлить их рост. В такие дни даже в знакомых местах можно не найти ни одного достойного внимания экземпляра.

Кроме того, в жару грибы быстрее портятся. Поэтому само наличие тепла ещё не означает, что в лесу будет много грибов. Для них гораздо важнее влага, умеренная температура и правильный момент после осадков.

Когда лучше всего идти за грибами

Лучшее время для похода в лес – примерно через 2–3 дня после дождя. Именно тогда влажная почва и умеренное тепло создают наилучшие условия для роста грибов.

Стоит обращать внимание и на общую погоду. Больше всего грибов можно найти тогда, когда температура составляет около 15–25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.

Собирать грибы лучше всего утром. В это время в лесу ещё прохладно, а утренняя роса помогает лучше замечать отдельные экземпляры среди травы, листьев или мха.

Разные виды грибов растут с разной скоростью. Например, подберезовики или маслята могут появиться уже через несколько часов после осадков. А вот на белые грибы иногда приходится ждать даже неделю.

Как увеличить шансы на удачную грибную охоту

Правильно выбранный день – лишь часть успеха. Не менее важно знать, где именно искать грибы. В лесу лучше обращать внимание на менее протоптанные тропинки, ведь там шанс найти хорошие экземпляры может быть выше.

Также стоит проверять лесные поляны, обочины дорог и небольшие впадины местности. В таких местах грибы могут встречаться чаще, особенно если условия после дождя были благоприятными.

Помогает и знание деревьев, рядом с которыми растут определенные виды грибов. Многие грибы живут с деревьями в симбиозе – это явление называется микоризой.

Боровики можно искать возле сосен, дубов или грабов. Подберезовики часто растут под березами. Маслятки могут образовывать симбиоз с лиственницами.

В то же время следует помнить главное правило: если нет стопроцентной уверенности в виде найденного гриба, лучше оставить его в лесу. Отравление несъедобными грибами может иметь очень серьезные последствия, а в крайних случаях представлять угрозу для жизни.

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