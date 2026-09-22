После ампутации и пребывания в российском плену вернулся в армию: ДШВ запускают проект для раненых бойцов

Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Алексей Капелюшный после тяжелого ранения, ампутации и пребывания в российском плену вернулся на службу в Десантно-штурмовые войска.

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Его история стала одной из центральных в новом проекте ДШВ "Проте_с ДШВ. Будь среди своих", который стартовал 21 сентября. Проект создан для военных, перенесших тяжелые ранения и протезирование, которые хотят продолжить службу в Силах обороны.

В рамках проекта военнослужащим предлагают направления службы, не предусматривающие работы непосредственно на передовой: беспилотные системы, HR, логистика и обеспечение, подготовка и обучение. Подать заявку можно через страницу проекта, выбрав направление службы, после чего с кандидатом связывается рекрутер ДШВ.

В Десантно-штурмовых войсках отмечают, что протезирование само по себе не означает завершение службы: военные после ампутаций уже выполняют задачи, в частности работают с беспилотными системами и наземными роботизированными комплексами.

Одним из таких военных является Алексей Капелюшный. О том, как он потерял ногу в бою, продолжил удерживать позицию, пережил российский плен и вернулся к службе, он рассказал журналистке Юлии Кириенко в интервью.

Во время одного из боев Капелюшный оказался в окружении. После тяжелого ранения ноги он был вынужден самостоятельно провести её ампутацию:

"Я понял, что нога мне очень мешает. Я ничего лучшего не придумал, как отрезать её. Так я ещё держал оборону где-то 2,5 часа", – рассказал Капелюшный.

После ранения Капелюшного доставили в больницу в оккупированной Горловке, где ему ампутировали ногу выше колена. Там одна из санитарок тайно подкармливала украинского военного. "Здесь не все хотят в Россию, здесь ждут Украину", – сказала она Капелюшному. Эту встречу он вспоминает и сегодня. "Даже ради этого одного человека стоит освободить Горловку", – сказал военный.

После этого десантник попал в российский плен и прошел через Оленевку. Он рассказывает о избиениях и пытках украинских военнопленных, а также о крайне тяжелых условиях содержания.

Из плена Капелюшный вернулся на костылях, которые, по его словам, обменял на кусок хлеба. При этом ему удалось вынести информацию об украинских военных, которых удерживала Россия.

После обмена, лечения и протезирования Капелюшный не покинул армию – он вернулся на службу в ДШВ.

В Десантно-штурмовых войсках говорят, что истории Капелюшного и других военных должны показать более широкую проблему: после тяжелых ранений армия рискует терять людей с уникальным боевым опытом, хотя их знания и навыки могут быть востребованы на других должностях.

В рамках проекта "Проте_з ДШВ. Будь среди своих" ДШВ также будут рассказывать истории военнослужащих 7-го корпуса быстрого реагирования и 8-го корпуса ДШВ, которые после ампутаций и других тяжелых ранений продолжают службу.