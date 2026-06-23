Пошел на речку Днестр и пропал: в Галиче разыскивают 13-летнего мальчика. Фото

В городе Галич Ивано-Франковской области объявлен розыск несовершеннолетнего. 13-летний мальчик пропал после того, как пошел купаться на реку Днестр.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области. Школьник исчез днем в понедельник, 22 июня.

Подробности инцидента и приметы ребенка

Местный житель 22 июня отправился к реке Днестр и около 15:00 перестал выходить на связь с родными. По состоянию на полночь его местонахождение не было установлено.

Правоохранители назвали имя несовершеннолетнего – это Бегун Сергей Сергеевич, 2013 г.р., житель города Галича.

Приметы:

рост около 160 см;

среднего телосложения;

русые волосы.

Был одет:

в черные шорты;

светло-серая футболка;

черные кроссовки с белой подошвой.

В полиции попросили людей, которым известна любая информация, которая может помочь в розыске, позвонить на спецлинию 102. Также можно связаться с отделом ювенальной превенции УПД ГУНП Ивано-Франковщины по телефонам: +380 (97) 983 21 32 и +380 (96) 906 50 30.

Как писал OBOZ.UA:

– В пятницу, 19 июня, в Одесской области в открытое море унесло девочку 2015 года рождения Софию Потемкину. По состоянию на 22 июня ее поиски продолжались. Водолазы, спасатели и специалисты по беспилотным системам уже обследовали более 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

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