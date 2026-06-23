Пошел на речку Днестр и пропал: в Галиче разыскивают 13-летнего мальчика. Фото
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В городе Галич Ивано-Франковской области объявлен розыск несовершеннолетнего. 13-летний мальчик пропал после того, как пошел купаться на реку Днестр.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области. Школьник исчез днем в понедельник, 22 июня.
Подробности инцидента и приметы ребенка
Местный житель 22 июня отправился к реке Днестр и около 15:00 перестал выходить на связь с родными. По состоянию на полночь его местонахождение не было установлено.
Правоохранители назвали имя несовершеннолетнего – это Бегун Сергей Сергеевич, 2013 г.р., житель города Галича.
Приметы:
- рост около 160 см;
- среднего телосложения;
- русые волосы.
Был одет:
- в черные шорты;
- светло-серая футболка;
- черные кроссовки с белой подошвой.
В полиции попросили людей, которым известна любая информация, которая может помочь в розыске, позвонить на спецлинию 102. Также можно связаться с отделом ювенальной превенции УПД ГУНП Ивано-Франковщины по телефонам: +380 (97) 983 21 32 и +380 (96) 906 50 30.
Как писал OBOZ.UA:
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