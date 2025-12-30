Посевной календарь на январь: что можно сделать в первый месяц года
Середина зимы только кажется временем, когда можно отдохнуть от огорода и работ в саду. Опытные огородники знают, что январь крайне важный месяц для взвешенного планирования будущего сезона и необходимых подготовительных работ.
Многие любители выращивать растения на собственном участке при этом ориентируются на рекомендации лунного календаря. Как согласно ему распределять работы в январе 2026 года рассказало издание "На пенсии".
Прежде всего важно учесть фазы Луны. Они распределятся следующим образом:
- 03.01 – полнолуние (15:43);
- с 04.01 – убывающая Луна (17:12);
- 18.01 – новолуние (08:04);
- с 19.01 – растущая Луна (08:30).
В соответствии с этим распределением работы лучше проводить в такие даты:
- подготовка почвы в теплице, рыхление земли в ящиках и горшках – 5, 6, 14, 15 января;
- закладка компоста, переворачивание компостной кучи – 7, 16 января;
- обрезка плодовых деревьев и кустов (во время оттепели) – 8–12, 20 января;
- обработка сада от зимующих вредителей (при плюсовой температуре) – 10, 11 января;
- полив (независимо от фазы Луны) – 3, 9, 17, 25 января;
- прививки – 4, 22, 23 января;
- прополка и прореживание зелени в теплице – 14, 15 января;
- внесение минеральных удобрений – 4, 13, 22, 23 января;
- внесение органических удобрений – 7, 16 января.
Важно, что благоприятные даты считаются удачными как для работ на открытом грунте, так и для ухода за теплицами и парниками и даже для комнатных растений. А вот пересаживать и высаживать растения категорически не рекомендуется в новолуние, во время солнечных или лунных затмений, а также в периоды, когда Луна находится в Овне, Льве, Деве или Стрельце. Вот каким образом Луна будет проходить через разные знаки зодиака в первый месяц 2026 года.
01.01 – Луна в знаке Близнецов, время перехода 13:24.
03.01 – Луна в знаке Рака, время перехода 15:43.
04.01 – Луна в знаке Льва, время перехода 15:49.
06.01 – Луна в знаке Девы, время перехода 19:03.
09.01 – Луна в знаке Весов, время перехода 02:07.
11.01 – Луна в знаке Скорпиона, время перехода 12:58.
13.01 – Луна в знаке Стрельца, время перехода 01:35.
16.01 – Луна в знаке Козерога, время перехода 13:46.
18.01 – Луна в знаке Водолея, время перехода 00:18.
21.01 – Луна в знаке Рыб, время перехода 08:48.
23.01 – Луна в знаке Овна, время перехода 15:24.
25.01 – Луна в знаке Тельца, время перехода 20:04.
27.01 – Луна в знаке Близнецов, время перехода 22:55.
29.01 – Луна в знаке Рака, время перехода 00:32.
