Посевной календарь на январь: что можно сделать в первый месяц года

Середина зимы только кажется временем, когда можно отдохнуть от огорода и работ в саду. Опытные огородники знают, что январь крайне важный месяц для взвешенного планирования будущего сезона и необходимых подготовительных работ.

Многие любители выращивать растения на собственном участке при этом ориентируются на рекомендации лунного календаря. Как согласно ему распределять работы в январе 2026 года рассказало издание "На пенсии".

Прежде всего важно учесть фазы Луны. Они распределятся следующим образом:

03.01 – полнолуние (15:43);

с 04.01 – убывающая Луна (17:12);

18.01 – новолуние (08:04);

с 19.01 – растущая Луна (08:30).

В соответствии с этим распределением работы лучше проводить в такие даты:

подготовка почвы в теплице, рыхление земли в ящиках и горшках – 5, 6, 14, 15 января;

закладка компоста, переворачивание компостной кучи – 7, 16 января;

обрезка плодовых деревьев и кустов (во время оттепели) – 8–12, 20 января;

обработка сада от зимующих вредителей (при плюсовой температуре) – 10, 11 января;

полив (независимо от фазы Луны) – 3, 9, 17, 25 января;

прививки – 4, 22, 23 января;

прополка и прореживание зелени в теплице – 14, 15 января;

внесение минеральных удобрений – 4, 13, 22, 23 января;

внесение органических удобрений – 7, 16 января.

Важно, что благоприятные даты считаются удачными как для работ на открытом грунте, так и для ухода за теплицами и парниками и даже для комнатных растений. А вот пересаживать и высаживать растения категорически не рекомендуется в новолуние, во время солнечных или лунных затмений, а также в периоды, когда Луна находится в Овне, Льве, Деве или Стрельце. Вот каким образом Луна будет проходить через разные знаки зодиака в первый месяц 2026 года.

01.01 – Луна в знаке Близнецов, время перехода 13:24.

03.01 – Луна в знаке Рака, время перехода 15:43.

04.01 – Луна в знаке Льва, время перехода 15:49.

06.01 – Луна в знаке Девы, время перехода 19:03.

09.01 – Луна в знаке Весов, время перехода 02:07.

11.01 – Луна в знаке Скорпиона, время перехода 12:58.

13.01 – Луна в знаке Стрельца, время перехода 01:35.

16.01 – Луна в знаке Козерога, время перехода 13:46.

18.01 – Луна в знаке Водолея, время перехода 00:18.

21.01 – Луна в знаке Рыб, время перехода 08:48.

23.01 – Луна в знаке Овна, время перехода 15:24.

25.01 – Луна в знаке Тельца, время перехода 20:04.

27.01 – Луна в знаке Близнецов, время перехода 22:55.

29.01 – Луна в знаке Рака, время перехода 00:32.

