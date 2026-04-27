Посевной календарь на май 2026: что и когда надо посадить
Посевной календарь поможет правильно спланировать работы в саду и на огороде. Именно в мае формируют грядки, высаживают теплолюбивые растения, ухаживают за садом, сеют зелень, овощи и цветы.
Чтобы работы были более удачными, многие садоводы и огородники ориентируются на фазы Луны и благоприятные дни для посадки. OBOZ.UA публикует посевной календарь на май.
Фазы Луны в мае 2026 года
В мае 2026 года фазы Луны распределяются так:
- 1 мая – полнолуние;
- 2–15 мая – убывающая Луна;
- 16 мая – новолуние;
- 17–30 мая – растущая Луна;
- 31 мая – полнолуние.
По посевному календарю, лучшими днями для садово-огородных работ в мае 2026 года будут: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.
Что можно сажать в мае 2026 года
В мае высаживают большинство основных культур. Это касается не только овощей, но и зелени, цветов, ягодных кустов и плодовых деревьев.
- Томаты и физалис лучше сажать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.
- Перец и баклажаны также можно высаживать 2–7, 11–12, 20–21 и 26–30 мая.
- Огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны, арбузы и дыни хорошо сажать в те же благоприятные дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.
- Кукурузу рекомендуют сеять 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20 и 21 мая.
- Бобовые культуры можно высевать 2–7, 11–12, 20–21 мая.
- Капусту стоит сажать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.
- Зелень можно сеять 2–7, 11–12, 20–21 и 26–30 мая.
- Корнеплоды лучше всего высевать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 и 12 мая.
- Картофель лучше сажать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 и 12 мая.
- Плодовые деревья и ягодные кусты можно высаживать 2–7, 11–12, 20–21 и 26–30 мая.
- Однолетние и многолетние цветы также стоит сажать в благоприятные дни: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.
Неблагоприятные дни для посадки в мае 2026 года
В мае 2026 года есть дни, когда посев и посадку растений лучше не проводить. Неблагоприятными считаются 8, 9, 10, 15, 16 и 17 мая.
В эти даты лучше не сеять семена и не высаживать рассаду. Вместо этого можно заняться другими полезными работами на участке.
В частности, в неблагоприятные дни можно провести прополку, полив, опрыскивание, внесение удобрений, подготовку почвы, а также проверить садовый инвентарь или докупить все необходимое для сезона.
