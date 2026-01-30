Посевной календарь на февраль-2026: что надо сделать в саду и на огороде

Февраль – это то самое время, когда у огородников начинается активная подготовка к сезону, наступает время закладки рассады и активных работ в теплицах и парниках. Многие любители садоводства при этом предпочитают опираться на рекомендации лунного календаря.

Считается, что фазы Луны влияют на движение соков в растениях и на некоторые процессы в почве. И хотя астрономы ставят это под сомнение, многие дачники все же полагаются на календарь фаз Луны и убеждают, что его рекомендации работают. Поэтому издание "На пенсии" опубликовало лунный календарь огородника на февраль 2026 года.

Фазы Луны

Основным ориентиром здесь являются непосредственно фазы Луны. Считается, что период роста диска ночного светила является благоприятным для всего, что растет над землей, а во время фазы его спада больше пользы получают корнеплоды и луковичные растения. А вот новолуние, полнолуние и любые затмения являются периодом, когда не стоит проводить какие-либо работы. В феврале 2026 года фазы Луны распределятся так:

01.02 – полнолуние;

с 02.02 – убывающая Луна;

17.02 – новолуние;

с 18.02 – растущая Луна.

Луна и знаки зодиака

Также неудачными периодами для посадки или пересадки растений являются дни, когда Луна находится в знаках Овна, Льва, Девы и Стрельца. Поэтому стоит сверяться с календарем прохождения небесного тела по зодиаку:

Лев – 1 февраля, 00:09

Дева – 3 февраля, 03:21

Весы – 5 февраля, 09:32

Скорпион – 7 февраля, 19:13

Стрелец – 10 февраля, 07:21

Козерог – 12 февраля, 21:44

Водолей – 15 февраля, 08:15

Рыбы – 17 февраля, 16:07

Овен – 19 февраля, 21:38

Телец – 21 февраля, 01:32

Близнецы – 24 февраля, 04:30

Рак – 26 февраля, 07:12

Лев – 28 февраля, 10:19

Календарь работ по датам

Если же разбить огородные работы по типу, то некоторые дни февраля будут более благоприятными для отдельных из них. Хотите более удачных результатов, ориентируйтесь по этому перечню:

подготовка почвы в теплице, рыхление почвы в ящиках и горшках – 2, 3, 10, 11 февраля;

закладка компоста, переворачивание компостной кучи – 4, 5 февраля;

обрезка деревьев и кустов (при оттепели) – 9, 10 февраля;

опрыскивание сада от зимующих вредителей (в плюсовую температуру) – 12, 13 февраля;

полив (независимо от фазы Луны) – 4, 8, 16, 24 февраля;

прививки – 6, 7, 15, 16 февраля;

прополка и прореживание зелени в теплице – 10, 11 февраля;

внесение минеральных удобрений – 6, 14, 15, 22 февраля;

внесение органических удобрений – 5, 13 февраля.

