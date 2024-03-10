Порывы ветра, местами дождь: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 11 марта

Погода в Украине в понедельник, 11 марта, будет пасмурной кое-где с прояснениями – в центральных, восточных и южных регионах может быть солнечно. При этом в некоторых областях возможны дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По данным синоптиков, осадки стоит ожидать ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем – в западных регионах, местами в Одесской и Винницкой областях.

Ветер в понедельник ожидается юго-восточного направления, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе днем будет от +7 до +9 градусов, на Закарпатье потеплеет до +13. Ночью в западных регионах ожидается от +1 до +11.

На севере Украины 11 марта днем будет +3..+5 градусов, а ночью прогнозируют морозы -5..-7. В восточных областях ночью также морозы от -3 до -7, а днем синоптики прогнозируют от 0 до +8. На юге в понедельник будет солнечно, в Одесской области возможней дождь. Температура днем +6..+11, ночью от 0 до +5.

В Киеве и области 11 марта прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями, осадков не ожидается. На Киевщине ночью -1..-6, днем +3..+8. В Киеве днем ожидается до +6 градусов.

Также в Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности – на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области (3 уровень опасности).

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сказала, что 11 марта антициклон принесет сухую погоду в большинство областей Украины. В то же время на западе страны ожидаются дожди и сильный ветер.

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