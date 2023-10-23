У межах проведення загальної мобілізації постійно відбувається вручення повісток військовозобов'язаним в різних місцях та невідомими особами. Однак, чи можна вважати такі повістки законними і які саме правила їх вручення до військкомату передбачені законодавством та новими нормами щодо військового обліку? Мене звати Анастасія Мокренко, я юрист і у цій статті я допоможу вам розібратися в юридичних тонкощах.

Яку повістку можуть вручити

Існує декілька видів повісток.

1. Повістка для уточнення облікових даних

Цей тип повістки вручається призовнику для уточнення особистих даних, таких як ім'я, сімейний стан, місце роботи та інші важливі відомості. Результат цієї перевірки може призвести до різних варіантів: призовник може бути звільнений від служби в армії, отримати відстрочку від призову на строкову військову службу, або ж бути призваним.

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2. Повістка для проходження медичного огляду

Документ видається після виклику в Територіальний центр комплектування (ТЦК) і після уточнення даних.

Повістка зобов'язує призовника пройти медичний огляд для визначення його придатності.

3. Повістка-виклик до Збройних Сил України (ЗСУ)

Може бути замінена мобілізаційним розпорядженням або видаватися разом з нею.

Отримати таку повістку громадянин може вже після проходження медичною комісії.

Важливо! Повістки, які вручають на вулиці, відносяться до першого типу – перевірки даних.

Кому можуть вручити повістку

Чоловікам від 18 до 60 років. Обмежено придатним і непридатним чоловікам, знятим з обліку – під час воєнного стану в Україні. Жінкам – за власним бажанням. Особам з інвалідністю – за власним бажанням. Особам з відстрочкою за сімейними обставинами, якщо вони самі хочуть служити.

Що повинна містити повістка

Найменування документу – "Повістка"

ПІБ отримувача повістки

Адреса реєстрації/місця проживання

Номер повістки

Номер розпорядження про виклик

Дата розпорядження

Адреса ТЦК, куди потрібно з’явитися

Конкретний час виклику в ТЦК

Посада і ПІБ керівника, який видав повістку

Підпис керівника

Мокра печатка

Дата видачі повістки

Зазначу, що з січня 2023 року розпочалося видача повісток нового формату, які мають свої відмінності. Вони відрізняються тим, що замість військкоматів вказані територіальні центри. Також зросла кількість необхідних документів, які необхідно мати при собі: наряду з паспортом та військовим квитком, необхідний ідентифікаційний номер. Важливою відмінністю нових повісток є те, що на них додатково вказується: військовозобов'язаний несе відповідальність за невиконання призову.

Де повинні вручати повістки?

Законодавство України не визначає конкретного місця, де потрібно вручати повістку. Цей документ можуть вручити в будь-якому законному місці, такому як на вулиці, на роботі призовника або вдома.

Але примушувати людину прийти до військкомату силовими методами заборонено.

Хто має право в Україні вручати повістки

Керівники підприємств, установ,

Працівники органів місцевого самоврядування

Посадові особи ТЦК,

Керівники ЖЕКу або ОСББ.

Повістку мають передавати особисто в руки отримувача з обов'язковим оформленням підпису.

Чи можливо відмовитися від повістки?

1. Якщо у документі вказані неправильні дані отримувача.

Повістка є виключно письмовим документом, який видається на ім’я конкретної особи, відповідно до розпорядження ТЦК. Тому повістка з іншими ініціалами, наприклад, вірогідно призначається якійсь іншій людині. Ви можете відмовитися від неї.

2. Повістку вручає не уповноважена для цього особа

Ви маєте право дізнатися, хто саме видає вам повістку, і відмовитися від неї, якщо є порушення.

3. Немає печатки / підпису комісара ТЦК

Така повістка є недійсною і законодавство дає вам право не приймати її.

По факту вашої відмови на місці складається акт.

Якщо ви знайшли повістку в поштовій скриньці, у дверях або вам зателефонували з військкомату телефоном – така повістка не вважається врученою.

Що буде, якщо не з’явитись у військкомат

Рішенням Кабінету Міністрів був схвалений перелік причин, які можуть вважаються виправданням для військовозобов'язаного, який не з'явився або прибув з запізненням до військового комісаріату.

До таких вагомих причин відносяться:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних братів, сестер),

захворювання або потреба у догляді за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним,

розслідування стосовно військовозобов'язаного чи резервіста кримінальної справи,

потрапляння в певну надзвичайну ситуацію,

складання державних іспитів.

За неявку без причини передбачена сплата штрафу у розмірі від 1500 до 3400 гривень.

В разі вчинення подібного порушення вдруге протягом року, штрафні санкції сягають 5100 гривень, відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення під час мобілізації.

Якщо людина продовжує ігнорувати повістки, поліція може розшукати її і доставити у ТЦК.

Зазначу, що після проходження медичної комісії і визнання громадянина придатним до військової служби п– за неявку на збори або у мобілізаційним пункт передбачена вже кримінальна відповідальність.