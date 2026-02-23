Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник с Полтавщины. Фото

На фронте оборвалась жизнь военнослужащего с Полтавщины Виталия Худолия. Погиб Герой в начале февраля в Донецкой области.

Видео дня

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оксана Дядюнова. В последний путь павшего бойца проведут в понедельник, 23 февраля.

"Еще одна печальная весть пришла в громаду. 5 февраля в Донецкой области погиб наш земляк Виталий Анатольевич Худолий – житель г. Решетиловка, 1977 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник возвращается "на щите"

23 февраля военный вернулся в родной дом "на щите". Живым коридором местные жители встретят защитника от въезда в Решетиловку по ул. Полтавская до Свято-Успенского храма.

В 12:30 траурный кортеж прибудет в Решетиловку, затем, в 13:00, начнется чин отпевания. Похоронят Героя на Новоселовском кладбище.

"От имени всей Решетиловской громады выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Виталия Худолия. Вечная память и слава Герою. Светлая память", – говорится в сообщении.

Напомним, на Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Сердце украинского воина остановилось 4 сентября 2025 года.

Также, недавно в Донецкой области погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Евгений Зозуля на Киевщине работал электриком в строительной компании, а в 2025 году стал на защиту Украины, мобилизовавшись в ряды Вооруженных сил.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб Герой из Соледара, который в 2022 году переехал в Бучу. Евгения Зозули не стало 7 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!