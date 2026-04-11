Порошенко передал военным к Пасхе популярные паски Roshen

Петр Порошенко передал военным партию пасхальных пасок производства компании "Roshen".

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет телеканал "Прямой".

Уже несколько лет подряд за этой праздничной выпечкой в фирменных магазинах выстраиваются очереди утром. Несмотря на то, что производитель наращивает объемы продукции, ажиотаж не спадает. "Но украинские воины – в приоритете", – говорит Порошенко.

"Сегодня это самый дефицитный товар. Для того, чтобы его получить, надо в 7-8 утра стать в длиннющую очередь. И только тогда можно еще успеть купить. Но есть те, кто получит без очереди – наши военнослужащие", – рассказал Порошенко в соцсетях.

Он говорит, что во время последней передачи техники военные сначала спросили, будут ли в этом году паски. "Мы все сделаем, чтобы вы их получили, посвятили и нормально встретили Пасху", – сказал Порошенко.

Сладкий груз уже отправился на разные направления фронта, чтобы успеть к главному воскресенью года.

