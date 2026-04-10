Защитники столицы получили партию 'Ай-Петри' от Порошенко

Подразделение, которое приобщено к защите украинской столицы, получило партию комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри".

Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Сегодня мы всякую нечисть выгоняем из дома и страны. Чем сейчас и занимаются наши героические Вооруженные Силы. Часть комплексов "Ай-Петри", что вы видите на фото, будет прикрывать небо Киева и поможет защититься от атак врага", – написал Порошенко.

"Сегодня мы передаем пять таких комплексов ПДТР 12-му отдельному центру, с которым работаем еще с момента его создания. Лучшим операторам, которые с помощью "Ай-Петри" будут сажать разведывательные дроны, Шахеды и ударные беспилотники врага. Как всегда, к комплексам дополнительно идут пикапы, генераторы, зарядные станции и комплексы РЭБ", – пишет пятый президент.

"Также передаем комплекс и ребятам из штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость". Он идет уже с возможностью сажать и FPV-дроны. Ребята уже скоро поедут с нашим комплексом на линию боевого соприкосновения, и эта опция будет спасать жизни наших воинов", – отмечает Порошенко.

"В целом мы передаем шесть комплексов "Ай-Петри", а будет еще больше", – анонсирует Порошенко.

Начиная с осени 2023 года, Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", которые успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу. Год назад Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны.

Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА – "Ланцеты", "Залы", "Орланы" и другие – угрожают не только нашим войскам, но и критической инфраструктуре и гражданским объектам. "Ай-Петри" – это кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. А мы наладили серийное производство", – сообщал ранее Порошенко. Всего с начала проекта войска уже получили около трех сотен комплексов.