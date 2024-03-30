Порошенко передал партию тепловизионных прицелов для снайперов

Петр Порошенко передал партию тепловизионных прицелов отечественного производства для снайперов. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

"В украинском войске хорошо знают, что снайпер – это убийственная сила. Их высокоточные винтовки способны посылать врагу смерть за километры. Они – элитные воины, экипировка которых стоит миллионы. Прицельный комплекс – вещь, которая точно должна быть в рюкзаке каждого снайпера", – отмечает Порошенко.

Такие прицелы производят на украинском производстве.

"Тепловизионный прицельный комплекс ARCHER TSA 7/75 хорошо знают снайперы и используются на тактическом стрелковом оружии. Высочайшее качество, безоговорочная надежность, безупречная функциональность", – объясняет пятый президент.

Как отмечает Порошенко, программа сотрудничества со снайперами длится уже многие годы, но непублично.

"Сегодня пришло время для очередного важного этапа сотрудничества с двумя лучшими центрами по подготовке снайперов. Мы сотрудничаем с 2017 года. Переданы более тысячи снайперских винтовок, прицелов, а теперь доставлены и поставлены на учет еще и тепловизионные прицельные комплексы ARCHER", – объясняет Порошенко.

Он поблагодарил украинских снайперов за их важную и результативную работу.

"Одна цель – один выстрел. Эффективность работы украинских снайперов лучше всего почувствовали на себе орки. Но у них уже не спросить, потому что они уже в том мире", – констатирует пятый президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал власти остановить повышение акцизов на топливо: "Украинцы станут еще беднее, а фермерам не за что будет посеять хлеб".