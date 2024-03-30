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Порошенко передал партию тепловизионных прицелов для снайперов

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Порошенко передал партию тепловизионных прицелов для снайперов

Петр Порошенко передал партию тепловизионных прицелов отечественного производства для снайперов. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

"В украинском войске хорошо знают, что снайпер – это убийственная сила. Их высокоточные винтовки способны посылать врагу смерть за километры. Они – элитные воины, экипировка которых стоит миллионы. Прицельный комплекс – вещь, которая точно должна быть в рюкзаке каждого снайпера", – отмечает Порошенко.

Порошенко передал партию тепловизионных прицелов для снайперов

Такие прицелы производят на украинском производстве.

"Тепловизионный прицельный комплекс ARCHER TSA 7/75 хорошо знают снайперы и используются на тактическом стрелковом оружии. Высочайшее качество, безоговорочная надежность, безупречная функциональность", – объясняет пятый президент.

Порошенко передал партию тепловизионных прицелов для снайперов

Как отмечает Порошенко, программа сотрудничества со снайперами длится уже многие годы, но непублично.

"Сегодня пришло время для очередного важного этапа сотрудничества с двумя лучшими центрами по подготовке снайперов. Мы сотрудничаем с 2017 года. Переданы более тысячи снайперских винтовок, прицелов, а теперь доставлены и поставлены на учет еще и тепловизионные прицельные комплексы ARCHER", – объясняет Порошенко.

Порошенко передал партию тепловизионных прицелов для снайперов

Он поблагодарил украинских снайперов за их важную и результативную работу.

"Одна цель – один выстрел. Эффективность работы украинских снайперов лучше всего почувствовали на себе орки. Но у них уже не спросить, потому что они уже в том мире", – констатирует пятый президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал власти остановить повышение акцизов на топливо: "Украинцы станут еще беднее, а фермерам не за что будет посеять хлеб".