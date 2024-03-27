Украинцы станут еще беднее, а фермерам не будет за что посеять хлеб: Порошенко призвал власти остановить повышение акцизов на горючее

Власти хотят резко поднять цены на топливо, ссылаясь на несуществующие требования Евросоюза. Петр Порошенко призвал отменить запланированное повышение акцизов на бензин и дизтопливо, поскольку это станет ударом и по карманам украинцев, и по зависимым от горючего производителям, прежде всего аграриям.

Об этом Порошенко заявил на брифинге.

Он также отметил, что правительство пытается "прикрыться" директивами Европейского Союза, в которых якобы идет речь об обязательстве поднять акцизы до европейского уровня. Но это неправда, отмечает пятый президент, потому что такие требования существуют только в отношении государств – членов ЕС, к тому же они имеют право имплементировать эти нормы в течение 10 лет ( тут и здесь ).

"Как нам стало известно, правительство приняло соответствующее решение, оно уже проголосовано, о приближении ставок акцизного сбора к минимальному уровню, установленному в ЕС. За несколько лет акциз по планам правительства должен вырасти в 1,7 раза – с 213 до 359 евро на бензин и на дизтопливо в 2,5 раза – со 139 до 330 евро. То есть в среднем речь идет о повышении акциза почти вдвое за несколько лет. Уже с 1 июля по планам правительства цена на бензин должна вырасти минимум на 1,5 гривны, если для этого будут определены акцизные просчеты. Вдобавок к этому, чтобы перестраховаться, нефтетрейдеры заложат курсовую разницу, заложат увеличенные расходы на замороженные средства, и ситуация с ростом может стать неконтролируемой и непредсказуемой", – предостерегает Порошенко.

Он отметил, что подобные решения должны приниматься не подковерно, а только после тщательного обсуждения с экспертами и бизнесом, чтобы минимизировать негативные последствия.

"Потребительская корзина украинца существенно уменьшилась. Денег хватает в основном на коммунальные услуги и еду. Воздействие на инфляцию, на уровень жизни будет определяющим. Физически после этого украинские граждане станут гораздо беднее. Этого нельзя допустить, потому что у войны очень негативные последствия", – отмечает Порошенко.

"Еще один вопрос – это конкурентоспособность украинской экономики. Ибо стоимость горючего, стоимость энергетики – в цене всего, а первые, кто подвергнется воздействию повышения цен, будут предприятия аграрной промышленности. Это вызовет удорожание всех продуктов питания, а пенсии и зарплаты не возрастут, потому что для этого физически, как утверждают власти, нет источников", – констатирует Петр Порошенко.

"С 2022 года доля аграрного сектора в структуре экспорта выросла с 41 до 62%. Это потому, что остановилась металлургия, остановилась химия, остановился экспорт с разрушенных или оккупированных территорий. Резко возросла роль аграрного сектора в поступлении валюты. И это происходит в условиях, когда были заблокированы порты, а сейчас заблокирована западная граница Украины. Это означает, что расходы аграриев и себестоимость продукции значительно возросли, доходы упали, в первую очередь, у значительного количества фермеров. Они первыми терпят убытки и не за что будет посеять. К чему это приведет? К росту стоимости жизни в Украине", – предостерегает Порошенко.

"Конечно, для нас ничего важнее финансирования армии не существует. Вы хотите обеспечить рост расходов, например на строительство фортификационных сооружений? Сегодня Счетная палата обнародовала информацию о том, что шестьдесят миллиардов гривен были найдены злоупотреблениями, в первую очередь при финансировании оборонки", – говорит Порошенко.

"Мы не можем допустить, чтобы собранные с столь огромным трудом деньги государственного бюджета были направлены на непрозрачные типы расходов. Вы забрали НДФЛ из местных бюджетов – направьте их на строительство фортификационных сооружений. Забрали значительную часть средств образования и культуры – направьте исключительно на армию. Никаких других направлений расходов мы как Европейская Солидарность не поддерживаем и будем блокировать их проведение", – отметил лидер партии.