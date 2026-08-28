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Порошенко объявил о новом проекте для ВСУ

Мария Шевчук
Новости. Общество
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На данный момент закуплено 180 единиц на сумму 45 млн грн
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Фонд Порошенко совместно с волонтерами общественной организации "Справа громад" заключил контракт на поставку крупной партии багги для передвижения военных в условиях фронта. На данный момент закуплено 180 единиц на сумму 45 млн грн. Первая десятка багги уже готовится к отправке в подразделения.

Об этом сам Петр Порошенко сообщил в соцсетях.

Порошенко объявил о новом проекте для ВСУ

"Враг наносит удары по Украине. По торговым центрам, складским и логистическим помещениям. А самое страшное – российские ракеты и дроны убивают украинцев. Наш ответ – ежедневно помогать и укреплять нашу армию! Символично, что именно сегодня Фонд Порошенко совместно с ОО "Справа громад" запускает новую программу по поставке багги подразделениям ВСУ", – отметил Порошенко.

На данный момент закуплено 180 единиц на сумму 45 млн грн

По его словам, "это то, что поможет доставлять запасы боекомплекта на позиции или проводить эвакуацию".

"Один багги может перевозить двух бойцов в полной экипировке или 200 кг груза. И делать это они будут быстро и эффективно, поскольку оснащены мощными двигателями и могут развивать (скорость. – Ред.) до 100 километров в час", – пояснил Порошенко.

Первая десятка багги уже готовится к отправке в подразделения

"Да, россияне наносят удары по украинскому бизнесу: сегодня семь реактивных ракет "Шахед" атаковали складские помещения Roshen. К счастью, благодаря тому, что все правила безопасности были соблюдены, никто из сотрудников не пострадал. Несмотря ни на что, мы не сдаемся. Работаем. Делаем всё, чтобы защитить украинских воинов и сохранить страну", – отметил лидер партии "ЕС".

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