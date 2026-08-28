Порошенко объявил о новом проекте для ВСУ

Фонд Порошенко совместно с волонтерами общественной организации "Справа громад" заключил контракт на поставку крупной партии багги для передвижения военных в условиях фронта. На данный момент закуплено 180 единиц на сумму 45 млн грн. Первая десятка багги уже готовится к отправке в подразделения.

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Об этом сам Петр Порошенко сообщил в соцсетях.

"Враг наносит удары по Украине. По торговым центрам, складским и логистическим помещениям. А самое страшное – российские ракеты и дроны убивают украинцев. Наш ответ – ежедневно помогать и укреплять нашу армию! Символично, что именно сегодня Фонд Порошенко совместно с ОО "Справа громад" запускает новую программу по поставке багги подразделениям ВСУ", – отметил Порошенко.

По его словам, "это то, что поможет доставлять запасы боекомплекта на позиции или проводить эвакуацию".

"Один багги может перевозить двух бойцов в полной экипировке или 200 кг груза. И делать это они будут быстро и эффективно, поскольку оснащены мощными двигателями и могут развивать (скорость. – Ред.) до 100 километров в час", – пояснил Порошенко.

"Да, россияне наносят удары по украинскому бизнесу: сегодня семь реактивных ракет "Шахед" атаковали складские помещения Roshen. К счастью, благодаря тому, что все правила безопасности были соблюдены, никто из сотрудников не пострадал. Несмотря ни на что, мы не сдаемся. Работаем. Делаем всё, чтобы защитить украинских воинов и сохранить страну", – отметил лидер партии "ЕС".