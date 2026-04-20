Порошенко об отставке главы патрульной полиции: это больше, чем поступок офицера

Петр Порошенко в соцсетях отреагировал на отставку Председателя патрульной полиции Украины Евгения Жукова (позывной Маршал).

"Евгений Жуков взял ответственность на себя. Это больше, чем поступок офицера – это поступок Офицера с большой буквы. Это поступок Маршала. С него должны брать пример все силовики, но они этого не делают", – констатирует пятый президент.

"Евгений ушел на войну еще в 2014 году. Он был командиром разведроты 79-й бригады, с тех пор я знаю его лично. Затем Донецкий аэропорт, где Маршал с побратимами-"киборгами" держал оборону под танковыми обстрелами. Ранения и возвращение в строй", – напомнил Порошенко.

"А 24 февраля он был там, где и должен был быть офицер – на защите столицы. И я помню, как тогда мы помогали вооружать патрульных, которые ехали в Ирпень", – пишет Порошенко.

"11 лет Евгений Жуков строил патрульную полицию и принес туда армейскую честь. Спасибо за службу, Маршал. Украина тебя знает и помнит. Впереди еще много работы для нашего государства – и я точно уверен, что ты знаешь, куда двигаться дальше. Честь!", – пишет Порошенко.