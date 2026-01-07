Порошенко о скандале с подпольной школой УПЦ МП в Киеве: 'русский мир' отравляет мозги украинских детей

Украина должна на государственном уровне обеспечить системное противодействие попыткам УПЦ (МП) отравлять украинских детей "русским миром".

Видео дня

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя разоблачение подпольной школы в Киеве.

"Просто в столице российские попы спокойно продолжали воспитывать украинских детей в атмосфере "русского мира". Российские фильмы, советские учебники, русский язык под вывеской "славянского". Журналисты "Слідство. Інфо" нашли целую подпольную школу прямо в монастыре УПЦ МП", – написал Порошенко.

Он напомнил, что до получения Томоса Украина десятилетиями жила в условиях монополии русской церкви.

"Именно эту систему мы и начали ломать. Представьте, что было бы, если бы в таком состоянии страна встретила полномасштабное вторжение. С пятой колонной РПЦ ФСБ по всей стране", – отметил Порошенко.

Он пояснил, что получение независимости ПЦУ помогло украинцам "отказаться от российского религиозного влияния".

"Потому что "русский мир" – это не только пропаганда на телевидении. Это многолетняя работа с детьми. Это привычка к чужому языку как "норме". Это романтизация советского прошлого как "правильного воспитания". Это попытка вырастить поколение, которому потом скажут: "Да какая разница?". Разница есть. И она решает, какой будет Украина через 10-15 лет", – предостерег политик.

По его словам, украинская власть должна "немедленно начать очень серьезно относиться к вопросу духовной независимости".

"Нельзя позволять московским попам отравлять сердца и души молодых украинцев под видом фейковых "школ". Нужно дать достойную правовую оценку тем, кто превращает монастыри в площадки идеологического реванша. Томос принес украинским верующим свободу и достоинство. Но свобода не существует сама по себе. Ее нужно защищать. И особенно там, где речь идет о детях и будущем страны", – резюмировал Порошенко.

"Государство должно немедленно начать очень серьезно относиться к вопросу духовной независимости. Мы сдвинули эту проблему с мертвой точки и задали очень правильный вектор движения. Нельзя позволять московским попам отравлять сердца и души молодых украинцев под видом фейковых "школ". Нужно дать достойную правовую оценку тем, кто превращает монастыри в площадки идеологического реванша. Томос принес украинским верующим свободу и достоинство. Но свобода не существует сама по себе. Ее нужно защищать. И особенно там, где речь идет о детях и будущем страны", – резюмирует Петр Порошенко.