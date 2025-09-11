Пора экспериментировать в постели: гороскоп для Тельцов на сентябрь 2025 года

Месяц начинается в сезоне Девы, и вы чувствуете благодарность за людей в своей жизни и за достигнутый прогресс. Следующие несколько недель помогут вам найти свое удовольствие, будь то через творческие проекты или романтические свидания.

Это может быть веселое время для экспериментов в сексуальной жизни, совершенствования отношений или игр с самовыражением. Ваши внутренний подросток и внутренний ребенок диктуют правила, что может привести к тому, что вы просто будете получать больше удовольствия и жить настоящим моментом, пишет OBOZ.UA.

Вы размышляете о своих долгосрочных целях и обязательствах, когда ретроградный Сатурн снова войдет в Рыбы. Вы можете вернуться к старой мечте, которую когда-то держали близко к сердцу, и, возможно, наконец-то будете готовы отдаться ей на полную. Вам также может потребоваться серьезно поговорить с друзьями или установить границы в некоторых отношениях.

Вы чувствуете творческое вдохновение, когда Меркурий перейдет в Ди. Следующие несколько недель помогут вам обрести уверенность, чтобы поделиться своими желаниями и талантами с миром. Возможно, вы проводите больше времени, занимаясь любимым хобби, или, возможно, обновляете свой профиль на сайте знакомств. Также могут появиться положительные новости.

Лунное затмение в полнолуние в Рыбах 7 сентября принесет изменения в ваши дружеские отношения. Некоторые друзья могут уйти из вашей жизни, пока новые дружеские отношения расцветают.

Самое время рассказать любимому человеку о своих чувствах, когда Солнце и Меркурий, оба в Деве, соединятся на небе 13 сентября. Вы можете почувствовать больше удовольствия от момента и быть готовыми рискнуть. Вы также можете пережить момент прозрения относительно творческого проекта или получить определенное внимание или признание. Вы сосредоточены на своем списке дел, когда Меркурий перейдет в Весы 18 сентября. Следующие несколько недель помогут вам организоваться и вычеркнуть даже самые скучные задачи из своего списка. Это отличное время, чтобы отредактировать шкаф, зарегистрироваться волонтером или провести генеральную уборку своего жилого пространства. Вы также усваиваете уроки о своих ограничениях, просите о помощи и устанавливаете границы.

Вы выделяетесь, и это приятно, когда Венера перейдет в Деву 19 сентября. В течение следующих нескольких недель вам повезет больше в любви. Это отличное время, чтобы с удовольствием исследовать ваши отношения и поэкспериментировать в вашей личной и сексуальной жизни. Вы также привлекаете больше внимания и можете стать вирусным, поэтому рискните и опубликуйте тот контент, который вы прятали в своих черновиках. 21 сентября в Деве состоится солнечное затмение во время Новолуния, которое может привести в вашу жизнь нового возлюбленного или затмить кого-то, кто вам не подходит. Ожидайте важных завершений и начал в вашей романтической жизни, а также изменений в ваших хобби и том, как вы проводите свободное время.

Марс, планета страсти и разочарования, переходит в Скорпиона 22 сентября и входит в раздел отношений в вашей натальной карте. Это может принести больше активности в ваши близкие отношения лицом к лицу. Некоторые могут вкладывать больше энергии в романтические отношения или дружбу, тогда как другие могут испытывать разногласия или нуждаться в установлении границ. Также возможно, что в вашем почтовом ящике появится больше контрактов и совместных проектов.

В тот же день Солнце входит в Весы, и это также осеннее равноденствие. Вы можете взять на себя новую роль или ответственность на работе или в личной жизни. Вы также более охотно меняете свои привычки и избавляетесь от вредных, которые вас держат в тупике. Вы принимаете изменения понемногу, но знаете, что они окупятся со временем.

В конце месяца, когда Марс в Скорпионе врезается в Плутон в Водолее 24 сентября, вы будете иметь дело с борьбой за власть дома или с родственниками. Эта энергия может казаться тревожной и изнурительной, но она также предоставляет вам возможность вернуть себе силу и нарушить нездоровую динамику, которую вы готовы оставить позади.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

