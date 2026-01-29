Популярные комнатные растения могут быть токсичными для собак: будьте осторожны с ними

Владельцев собак предупредили, что некоторые из самых популярных комнатных растений могут оказаться токсичными для собак, поэтому им ни в коем случае нельзя их грызть.

Как пояснила Алисса Ральф, клинический специалист по поведению животных и диетолог, риск часто связан с опавшими листьями, растительным соком и загрязненным компостом, которые собаки могут случайно потреблять во время прогулок или исследования окружающей среды в помещении, пишет Express.

"Многие владельцы считают, что если их собака не жует растение, то опасности нет. Но отравление может возникнуть из-за слизывания сока или опавшего листа, или даже из-за копания в почве, где осели растительные токсины", – объяснила она.

Наиболее токсичные комнатные растения для собак

Лилии – чрезвычайно опасны; попадание внутрь может вызвать сильное отравление. Пыльца может попасть на шерсть вашей собаки, и она может слизать ее во время вылизывания, что вызывает раздражение.

– чрезвычайно опасны; попадание внутрь может вызвать сильное отравление. Пыльца может попасть на шерсть вашей собаки, и она может слизать ее во время вылизывания, что вызывает раздражение. Алоэ вера – белый сок может вызвать рвоту, диарею и вялость.

– белый сок может вызвать рвоту, диарею и вялость. Плющ – токсичные соединения можно найти как в листьях, так и в ягодах.

– токсичные соединения можно найти как в листьях, так и в ягодах. Лилии мира – могут вызывать раздражение ротовой полости и расстройства пищеварения.

– могут вызывать раздражение ротовой полости и расстройства пищеварения. Змеиные растения – легкая или умеренная токсичность, которая может вызвать слюнотечение, рвоту и вялость.

Признаки отравления растениями могут быть незначительными и часто путаются с незначительными проблемами с пищеварением. Начальными симптомами могут быть слюнотечение, рвота, диарея, вялость или снижение аппетита.

Чтобы минимизировать риск, владельцам рекомендуется размещать ядовитые растения вне досягаемости, немедленно удалять опавшие листья и избегать растений, находящихся на уровне земли, в домохозяйствах, где есть щенки или любознательные собаки.

