Понадобятся зонты: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Пасху в Украине

В воскресенье, 12 апреля, на Пасху, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода. Осадков не прогнозируется только в части южных областей, а также Днепропетровской и Донецкой областей.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Вместе с тем потепление придет к нам с понедельника, 13 апреля.

По словам метеоролога, Пасха в Украине ожидается дождливой, однако с несколько более высокими температурами. В частности, если 11 апреля днем прогнозируют лишь +4 – +9 градусов, то уже на следующий день потеплеет до +8 – +12 градусов, а на востоке страны температура может подняться до +14 градусов.

"Избегут осадков Николаевщина, Херсонщина, Запорожье, часть Днепропетровщины и Донетчины. Однако все же завтра в большинстве областей надо рассчитывать на зонты", – подчеркнула она.

В Киеве на Пасху прогнозируют периодические дожди, с большей вероятностью во второй половине дня, тогда осадки станут более интенсивными.

Ночью температура составит от +1 до +3 градуса, а при прояснениях возможны заморозки до 0 – -2 градусов. Днем воздух прогреется до +8 – +9 градусов.

Диденко отметила, что, согласно прогнозу, Пасха не обещает быть комфортной в плане погоды.

"Потепление в Украине – уже с понедельника. Мирной вкусной Пасхи!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!