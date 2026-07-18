Помогают строителям: для чего нужны чёрные ромбы на рулетке

Не все обращают внимание на чёрные ромбы, нанесённые между делениями на рулетке. На самом деле эти отметки имеют практическое назначение и помогают строителям правильно размечать балки, стропила и другие элементы конструкций.

Видео дня

Об этом говорится в материале Daily Express. Издание обратило внимание на обсуждение пользователей Reddit и Quora, которые объяснили, для чего производители добавляют черные ромбы на каждую рулетку. Один из пользователей отметил, что эти отметки называются truss marks или black diamond markings.

Для чего нужны

По словам участников обсуждения, черные ромбы расположены через каждые 19,2 дюйма. Такое расстояние было выбрано потому, что стандартная восьмифутовая секция имеет длину 96 дюймов, а если разделить её на пять равных частей, получается именно 19,2 дюйма.

Такая схема позволяет равномерно разместить пять опор на участке длиной восемь футов. Это позволяет сократить расход материалов, соблюдая при этом отдельные строительные требования. Черные ромбы можно увидеть на отметках 19,2, 38,4, 57,6 и 76,8 дюйма.

В то же время в жилищном строительстве чаще всего используется другая разметка — через 16 или 24 дюйма между центрами элементов. Однако система с интервалом 19,2 дюйма также применяется в отдельных конструкциях.

История меток

Один из пользователей Reddit добавил, что такая система стала популярной после появления деревянных двутавровых балок. По его словам, эти изделия были дороже традиционных пиломатериалов, поэтому производители предложили схему, позволявшую использовать на одну балку меньше на каждый лист длиной восемь футов.

Также отмечается, что деревянные двутавровые балки начала выпускать компания Trus Joist Inc в 1969 году. Именно поэтому многие строители до сих пор называют подобные изделия сокращением TJI, независимо от их производителя.

Кроме того, эксперт по ремонту в TikTok объяснил ещё одну особенность рулетки. Он обратил внимание, что металлический крючок на конце ленты специально имеет небольшой люфт.

По словам специалиста, если этот элемент не двигается, такую рулетку лучше заменить. Небольшое смещение металлического наконечника компенсирует его толщину при измерении как от края предмета, так и до него, что позволяет получить точный результат.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие советские хозяйственные и не только лайфхаки дожили до наших дней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.