Лайфхаки из СССР, которые до сих пор работают: могут казаться странными

Бедный быт времен СССР заставлял людей учиться выжимать максимум из имеющегося. Так чуть ли не на каждую вещь и каждый продукт придумывали свой лайфхак.

Хотя некоторые из этих приемов сейчас кажутся дикостью, бытовые советы времен Союза все еще работают. OBOZ.UA собрал те, которые с точки зрения экологичности, экономии и банальной эффективности до сих пор могут приносить пользу.

Горчичный порошок и сода вместо геля для посуды

Сухая горчица идеально растворяет даже застарелый жир в холодной воде и полностью смывается. Достаточно насыпать немного порошка на губку или растворить его в миске с водой, чтобы отмыть сковородку до характерного блеска. Сода справляется с тем же перечнем задач, а вдобавок еще и устраняет неприятные запахи.

Зубной порошок или паста для чистки металла

Смесь мела и эфирных масел, которая когда-то служила для гигиены рта, творит чудеса с серебром, мельхиором и блеклыми металлическими предметами. Если натереть потускневшие ложки обычной белой пастой с помощью старой щетки, они снова засияют как новые.

Хозяйственное мыло как средство от пятен и дезинфектор

Этот коричневый брусок с характерным запахом содержит жирные кислоты, которые выводят сложные органические пятна, от крови до ягод, и порой даже справляется лучше дорогих пятновыводителей. Кроме того, хозяйственное мыло может служить мягким дезинфектором, который в быту более безопасен, чем средства с хлором.

Газеты как универсальное средство на все случаи жизни

В советскую эпоху пресса была не столько источником новостей, сколько главным мультитулом в хозяйстве. Старыми газетами мыли окна – тонкая и мягкая бумага идеально полировала стекло, не оставляя разводов. Также смятые газеты плотно заталкивали в мокрую зимнюю или осеннюю обувь: листы мгновенно впитывали лишнюю влагу. Кроме того, несколько слоев прессы подстилали под ковры или клеили на стены под тонкие бумажные обои, что служило прекрасной дополнительной тепло- и звукоизоляцией.

Кефирные маски для успокоения и мягкого пилинга

Скисшее молоко или кефир наносили на лицо, чтобы отбелить кожу, убрать веснушки и успокоить ее после солнечных ожогов. Благодаря молочной кислоте в составе, такой компресс работает как деликатный домашний пилинг, который мягко отшелушивает старые клетки и делает кожу гладкой. А еще кефиром заменяли кондиционеры для волос. Современные стилисты до сих пор рекомендуют этот продукт для домашних масок.

Яичные маски для питания и сужения пор

В советские времена яйцо считалось универсальным косметическим средством: желток смешивали с медом для глубокого питания сухой кожи, а белок наносили отдельно для матового эффекта. Белковая маска при высыхании прекрасно очищает и визуально сужает расширенные поры.

Касторовое масло для бровей и ресниц

Задолго до появления брендовых сывороток для роста волос советские женщины покупали в аптеке копеечное касторовое масло. Нанесение его старой чистой щеточкой от туши на ночь действительно укрепляет волоски, делает их гуще и выразительнее.

Аспириновый пилинг от высыпаний

Обычную ацетилсалициловую кислоту разминали с несколькими каплями воды до состояния кашицы и наносили на проблемные участки кожи. Поскольку аспирин – это близкий родственник салициловой кислоты, такая маска прекрасно подсушивает прыщи и мягко отшелушивает кожу.

Черствый хлеб как основа для гренок или пудинга

Выбрасывать хлеб считалось грехом, поэтому подсохшие буханки резали на кубики для сухариков к супу или обмакивали в яйцо с молоком и обжаривали на сковороде. Такой быстрый завтрак или основа для шарлотки экономит бюджет и спасает продукты от помойки.

Скисшее молоко для идеальных блинов и пирогов

Если натуральное молоко скисало в холодильнике, его никто не выливал, ведь это была готовая кисломолочная основа для выпечки. Оладьи, блины или пироги на таком молоке получаются невероятно пышными благодаря естественной реакции кислоты с содой.

Кофейная гуща как скраб и освежитель для холодильника

Остатки заваренного кофе сушили и использовали как натуральный скраб для тела, который прекрасно тонизирует кожу благодаря остатку кофеина. Также сухую гущу ставили в маленькой пиале на полку холодильника, где она работала как мощный природный поглотитель неприятных запахов.

