Помидоры будут давать гигантские плоды: что нужно сделать в июле

Июль — лучшее время для сбора максимального урожая помидоров, и известный садовод Монти Дон поделился простым способом поддержания здоровья растений в этом месяце, который занимает всего несколько минут.

Видео дня

Последние несколько недель были чрезвычайно жаркими, что должно насторожить садоводов, поскольку это означает, что риск фитофтороза помидоров гораздо выше, чем обычно, пишет Express.

Сначала фитофтороз проявляется в виде крупных тёмных пятен на листьях томатов, которые очень быстро распространяются по растению и вызывают появление коричневых пятен на всех красных плодах. После заражения помидоров лекарства нет, а споры могут оставаться в почве, поэтому болезнь может продолжать уничтожать ваши огородные культуры из года в год.

Однако Монти Дон, самый известный британский садовод, прославившийся благодаря сериалу BBC "Мир садоводов", утверждает, что фитофторозу можно легко предотвратить с помощью простой процедуры, которая займет менее пяти минут.

"Лучшая защита для помидоров, выращенных на открытом воздухе, – это хорошая вентиляция, и удаление нижних листьев по мере развития плодов способствует этому, а также обеспечивает максимальное воздействие солнца на созревающие помидоры", – сказал он.

Фитофтороз – это грибковое заболевание растений, которое распространяется через крошечные споры, переносимые водой, и чаще всего поражает помидоры, когда после жары идет дождь.

Споры, как правило, задерживаются в почве, и после дождя вода может попасть на нижние листья томата, что может привести к быстрому распространению фитофтороза.

Правильная обрезка помидоров в июле предотвратит это, а также обеспечит лучшую циркуляцию воздуха вокруг растения, благодаря чему они быстрее будут высыхать после дождя, что снизит вероятность заражения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о безопасных способах отпугнуть скворцов от черешен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.