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Сергей Наев
Сергей Наев
украинский военный

Блог | Полтора часа гладила по голове – так успокоила раненого: начмед "Перемога" рассказала, как спасала жизнь военным

Полтора часа гладила по голове – так успокоила раненого: начмед 'Перемога' рассказала, как спасала жизнь военным

Начальник медицинской части батальона Виктория Кашпур имеет прекрасное и жизнеутверждающее псевдо "Перемога".

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Вона прийшла до Збройних Сил через волонтерський рух. З початку повномасштабного вторгнення збирала аптечки та рюкзаки у волонтерському хабі, а через кілька місяців, як медик за освітою, відмобілізувалася. І лише потім повідомила про це рідним.

Полтора часа гладила по голове – так успокоила раненого: начмед "Перемога" рассказала, как спасала жизнь военным
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На фронті Вікторія разом з колегами з медичної служби однієї з бригад ДШВ працювала на стабілізаційному пункті та вивозила поранених у пункти надання кваліфікованої медичної допомоги.

Полтора часа гладила по голове – так успокоила раненого: начмед "Перемога" рассказала, как спасала жизнь военным

Успіх кожної місії з порятунку життя залежить від злагодженості команди. Вікторія пишається своїми колегами, цінує їхню професійність та самовідданість.

Разом переможемо!

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