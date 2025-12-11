Полька или полячка: как говорить на украинском правильно

В современной речи вопрос национальных названий часто вызывает недоразумения. Особенно это касается женских соответствий. Ошибка может казаться незначительной, но в официальной или публичной речи она сразу бросается в глаза.

Поэтому важно понимать, какие формы являются нормативными, а какие – разговорными или устаревшими. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть жительницу Польши и почему некоторые варианты нежелательны.

От прилагательного польский образуется существительное поляк (мужчина), а женское соответствие формируется с помощью суффикса -ка – полька.

Это соответствует общей модели словообразования:

украинец – украинка,

чех – чешка,

француз – француженка.

В "Словаре украинского языка" (СУМ-20) именно полька подается как нормативная литературная форма со значением женщина, которая является гражданкой Польши или принадлежит к польской национальности.

Формы "полячка" и "польчанка" фиксируются в словарях как разговорные, устаревшие или стилистически маркированные. Полячка иногда имеет даже пренебрежительный оттенок. А польчанка встречается преимущественно в художественной литературе XIX–XX веков и сейчас не рекомендуется.

В польском языке слово palaczka означает "женщина, которая курит". Из-за похожего звучания неправильное употребление украинского полячка может вызвать неудобные ситуации в общении с носителями польского.

Следует учитывать контекст, ведь слово полька имеет еще два отдельных значения:

парный народный танец из Чехии, известный своим живым темпом;

тип мужской стрижки, когда волосы укорачивают на висках и затылке.

