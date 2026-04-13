Поливальный понедельник: что это за праздник, который идет вслед за Пасхой

В 2026 году Светлое Христово Воскресение приходится на 12 апреля, поэтому традиционный Поливальный понедельник граждане празднуют уже на следующий день – 13 апреля. Этот праздник, корни которого уходят во времена Киевской Руси, сочетает в себе древние языческие верования и христианскую символику обновления.

Видео дня

Главным действующим лицом дня становится вода, которой приписывают магическую способность излечивать болезни и приносить удачу на весь будущий год. Традиция обливания является не просто забавой, а важным общественным ритуалом, который помогал молодежи выражать симпатии и укреплял связи внутри общины. Сегодня Обливной понедельник остается живой традицией, которая наполняет весенние дни особой энергией и радостью общения.

Что означает Поливальный понедельник

Этот день имеет множество названий в разных регионах Украины: Уливанка, Пасхальный или Волочильный понедельник. Слово "волочильный" происходит от ритуального обхода односельчан, во время которого люди обменивались подарками и поздравляли друг друга с праздником. В основе праздника лежит культ воды как источника жизни и средства духовного очищения. Наши предки верили, что в этот день вода становится целебной, поэтому ею окропляли не только людей, но и домашний скот, птицу и даже пчелиные ульи, чтобы обеспечить хозяйству процветание и защиту от сглаза.

Поливальный понедельник, традиции

Активнее всего традиции сохраняются в Западной Украине, где обряды имеют четкий социальный подтекст. На Бойковщине и Гуцульщине ребята еще на рассвете собираются группами и наведываются в дома, где живут незамужние девушки. Остаться сухой в этот день для девушки считалось позором, ведь это означало отсутствие внимания со стороны ухажеров.

На Подолье и в Карпатах девушки часто "откупались" от обливальщиков писанками или пасхальными яйцами, а на Гуцульщине парни устраивали с избранницами шуточную борьбу, чтобы получить спрятанное за пазухой пасхальное яйцо, после чего обязательно вели девушку к источнику.

Поливка имела целью не только развлечение, но и практическую магию: считалось, что такие ритуалы способствуют урожаю и могут вызвать дождь во время летней засухи. Особое внимание уделяли больным и тем, на кого, по преданию, навели сглаз – их обливали "специальной" водой для исцеления. Зимой и весной также следили за погодой: если в этот день было солнечно и тепло, ждали такое же теплое лето. Обливание могил самоубийц, по народным верованиям, также помогало призывать животворную влагу для полей в критические периоды.

Главные запреты и правила Поливочного понедельника

Чтобы день не прошел зря и принес только положительные эмоции, существуют определенные правила поведения:

Запрет на грусть : строго запрещается грустить, ссориться или находиться в одиночестве — праздник должен быть коллективным.

: строго запрещается грустить, ссориться или находиться в одиночестве — праздник должен быть коллективным. Трудовые ограничения : все домашние и полевые работы лучше отложить, посвятив время визитам к родственникам и кумовьям.

: все домашние и полевые работы лучше отложить, посвятив время визитам к родственникам и кумовьям. Сдержанность : несмотря на праздничную атмосферу, церковь и народные традиции не советуют злоупотреблять алкоголем.

: несмотря на праздничную атмосферу, церковь и народные традиции не советуют злоупотреблять алкоголем. Обязательный визит: дети в этот день обязательно должны посетить крестных родителей с гостинцами (куличами и пасхальными яйцами), получая в ответ подарки и благословение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.